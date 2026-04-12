バルセロナのスター選手が退団を決意…サウジ・プロリーグが注目

バルセロナの主力の一人が、ハンス・フリック監督の戦術で役割が縮小したため、今シーズン限りで退団することを決めた。

スペイン紙「スポルト」は、MFマルク・カサドがチーム内での地位を失い、出場時間が限定的で存在感が薄れていると伝えている。

負傷者の輪番制が採用されたにもかかわらず、直近12試合の7試合で出場がなく、先週土曜のエスパニョールとのダービーでも先発から外れた。

ガビの復帰で中盤の競争はさらに激化し、重要な試合ではガビが優先される。カサド（22歳）は成長に必要な出場機会を得られず、もう1年耐えるのは難しい。

クラブは契約延長を提示しておらず、2028年6月30日に満了する契約について条件改善の交渉も停止している。

これらの状況を受け、カタルーニャ出身のMFは今シーズン限りで「スポティファイ・カンプ・ノウ」を去ることを決めた。この決断を覆すには、現状に劇的な変化が必要だが、その可能性は極めて低い。

現時点で最も有力なのはサウジアラビアリーグで、複数クラブが関心を示している。

バルセロナは移籍金2000万ユーロを望むとされ、現時点で好条件のオファーがないためスペイン残留は難しい。



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