スペイン人FWフェラン・トーレスは、土曜日のリーガ・エスパニョーラ第31節、カンプ・ノウでのバルセロナ対エスパニョール戦（4-1）で2得点を挙げ、批判を封じた。

火曜日に迫るチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦アトレティコ・マドリード戦を前に、トーレスは得点不振を脱却する絶好の機会を選んだと、地元紙「ムンド・デポルティーボ」は伝えている。

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トーレスは得点感覚を取り戻した。公式戦での最後のゴールは昨年1月31日のエルチェ戦（リーガ）だった。

バルサのFWはエスパニョール戦で3点目を挙げたように喜んだが、エリック・ガルシアのヘディングがゴールラインを割った瞬間、主審とVARが数ミリのオフサイドを判定し得点は取り消された。

彼は指先を動かし、批判を跳ね返すジェスチャーで沈黙を訴えた。

フェラン・トーレスは、この待望の初ゴールで指を動かし、両手を閉じてから開くジェスチャーで得点不振を指摘された人々を皮肉った。彼は直近2か月半で13試合に出場しながら無得点だった。

この2得点は公式戦通算17、18号（リーグ14ゴール）で、得点ランキング5位。ラミン・ヤマルとは1ゴール差、 チームメイトのロベルト・レヴァンドフスキの12得点を上回った。

この記録はバルセロナでの201試合目で達成された。彼はチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦で200試合目を迎えていた（終盤に途中出場したが得点はなかった）。

レヴァンドフスキはアトレティコ戦第2戦で先発すると見込まれていたが、『ムンド・デポルティーボ』によると、フェラン・トーレスはカタルーニャ・ダービーでの活躍で先発を強くアピールした。

第1戦では先発したものの、前半終了間際にパウ・コパルシが退場したため、ハンス・フリック監督によって交代。試合はアウェーでレアル・マドリードが2－0で勝利した。