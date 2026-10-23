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ガブリエウ・ジェズスは、今週日曜日にバルセロナがレアル・マドリーをホームに迎える一戦で、自身初のクラシコに臨む。生涯の夢をかなえる時に向け、準備を進めている。今夏カンプ・ノウに加入したブラジル人FWは、今季好スタートを切っており、見知ったライバルとの対戦を心待ちにしている。

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ジェズス、初のエル・クラシコへ準備

ジェズスが、日曜日にバルセロナとレアル・マドリードがカンプ・ノウで対戦するエル・クラシコへの初出場に向けて準備を進めている。ブラジル人FWは今夏に加入したばかりだが、世界のサッカー界でも屈指の激しい一戦で、すでに重要な役割を担う見込みだ。

スペインでの新生活に驚くほど早くなじんだ29歳のアタッカーにとって、特別な機会となる。今季はすでに公式戦7試合で4ゴールを記録し、新天地のクラブと期待の大きいホームのサポーターに、早くも自身の価値を示している。

生涯抱いてきたバルセロナでの夢

本人によれば、バルセロナでプレーすることは、常にキャリア最大の目標だった。最大のライバルを相手に、名高いカンプ・ノウのピッチに立つことは、若い頃から抱いてきた個人的な夢の実現を意味する。Caze TVに対し、ジェズスは注目の週末の一戦を前に、興奮を率直に語った。

「このエル・クラシコで初めてプレーするのは、本当に夢のようだ」とジェズスは説明し、認めた。「いつかバルサのユニフォームを着たいという願いを、隠したことはない。何年も前にそう話したし、その目標にはエル・クラシコでプレーすることも含まれていた」

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ブラジル人FWにとって見慣れた相手

今回が初のエル・クラシコとなる一方、ジェズスは重要な試合にも、大舞台でレアル・マドリードと対戦することにも慣れている。元アーセナルのストライカーは、イングランドのマンチェスター・シティで大きな成功を収めた時期に、スペインの強豪と対戦していた。

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チャンピオンズリーグの決勝トーナメントや熾烈なプレミアリーグ優勝争いで数多くプレーしてきたジェズスは、豊富なトップレベルでの経験をバルセロナの攻撃陣にもたらす。それでも、今週末の歴史あるライバル対決には、ほかにはない独特の雰囲気があると認めている。

「これほど重要な試合には数多く出場してきた。でも、バルセロナ対レアル・マドリードは、間違いなく世界最大級の一戦だ」とブラジル人スターは付け加えた。

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カンプ・ノウで迎える重要な一戦

ジェズスとチームメートの意識は今、日曜日にカンプ・ノウで行われる大一番に完全に向いている。ブラジル人FWは、今季序盤の好調な得点ペースを維持し、注目を集めるエル・クラシコデビューで勝利を決定づける活躍を強く望んでいる。