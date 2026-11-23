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バルセロナのハンジ・フリック監督は、サバフ戦に向けたアゼルバイジャン遠征メンバーから若きスター、ラミン・ヤマルを外すことを決めた。右足首に違和感を抱えていたヤマルは、今後チームを待ち受ける厳しい連戦を前に休養を取ることになる。

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スペイン紙『スポルト』によると、この決定はフリック監督と選手本人の合意によるものだという。ここまでの過密な出場が続いていたことに加え、デポルティーボ、アトレティコ・マドリー、セルタ、マンチェスター・シティとの対戦を含む今後の試合を前に、コーチングスタッフはヤマルのフィジカルコンディションを完全に取り戻させたい考えだ。

ヤマルのほか、負傷中のロドリ、チャビ・エスパルト、クリステンセンも遠征に帯同しない。これを受けてフリック監督は、注目の一戦のメンバーの穴を埋めるため、Bチームの選手を招集した。

招集メンバーにはアレックス・カンポスと、ベルギー出身の逸材ビジウが名を連ねた。ビジウは昨夏、850万ユーロでクラブ・ブルッヘからバルセロナに加入しており、今回がトップチームデビューとなる。

一方、ハムザはメンバー外となった。今週は体の違和感により、フリック監督とジュリアーノ・ベレッチにとって起用できない状態となっていた。ゴールキーパーはジョアン・ガルシア、リヴァコヴィッチ、シュチェスニーの3人が選ばれている。

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ディフェンダーはコンデ、エリック・ガルシア、クバルシ、ジェラール・マルティン、カンセロ、バルデ、アレックス・カンポス。中盤にはガビ、フレンキー・デ・ヨング、ペドリ、マルク・ベルナル、フェルミン、ブライアン・ファリーニャス、ダニ・オルモが名を連ねた。

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攻撃陣はアデイェミ、ゴードン、ハフィーニャ、ガブリエウ・ジェズス、ビジウとなっている。

また、ジョアン・ラポルタ会長も、マリア・エレナ・フォルト、ジョアン・ソレール、アンヘル・リウダルバス、アウレリ・マス、ジャウメ・サンティベリら理事会メンバーとともに現地入りした。一行は水曜日にバルセロナのサポーターズクラブとのイベントに参加し、その後サバフ戦に先立って行われるエグゼクティブランチに出席する予定だ。