バルセロナに驚き：フリックが「理想の兵士」を発見

イングランド代表のアンソニー・ゴードンは、バルセロナ内での地位を早くも確立し始めている。初の先発出場で、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックが彼の獲得にこだわった理由を明確に映し出すパフォーマンスを披露した。彼は監督の哲学や仕事の進め方に大きく合致する複数の資質を備えている。

スペイン紙『スポルト』が伝えたところによると、フリックの影響力はゴードンの移籍成立において主要な要因となった。ドイツ人指揮官は、このイングランド人ウインガーに、自らのシステムの中で求める理想的な選手像を見出したのだ。走ることをやめず、スピードと爆発的な身体能力を備え、アタッキングサードで正しい判断を下す能力を持つ選手である。

ゴードンとの契約は、バルセロナがラフィーニャの度重なる欠場の影響に苦しんだシーズンの後に実現した。これによりチームは、前線からのプレスと攻撃面での貢献における最も際立った武器の一つを失っていた。そのためフリックは、この活力を取り戻せる選手を加えたいと考え、このイングランド人に、求めていた特性に最も近い解決策を見出した。

ゴードンは木曜日、スポティファイ・カンプ・ノウでのアスレティック・ビルバオ戦で初めて先発出場する機会を得た。80分間のプレーで、ピッチ上での自らのアイデンティティを早々に示すパフォーマンスを披露し、その後カリム・アデミと交代して退いた。

彼の貢献は、必ずしも直接的な攻撃の数字に常に表れるタイプのものではなかったが、ゴードンは絶え間ない働きと強力なプレス、そしてボールを持たない動きによって、その存在感を残した。彼はラミン・ヤマルのようなやり方でスポットライトを求めるのではなく、献身と効率、そして戦術的な忠実さによってファンの支持を勝ち取ろうとすることを示したのだ。

彼の数字は、試合中に見せた仕事量を映し出している。ボール奪回を3回記録し、9回のデュエルのうち5回を制し、2本のシュートを放ち、試みた3回のドリブルすべてを成功させた。身体面でも戦術面でも完成度の高いパフォーマンスだった。

かつての「フリック」への回帰

『モビスター』および『カデナ・セル』のアナリスト、フェルミン・スアレスは、ラフィーニャとフェルミン・スアレスとともにゴードンが存在することで、2024-2025シーズンの開幕時に見られた活力の一端がバルセロナに戻ってきたとの見解を示し、チームはより速いテンポでプレーするようになり、アイデアが明確になり、より大きな厚みと攻撃エリアでのより良い存在感が見られると述べた。

スペイン人アナリストは特にゴードンの見せたプレーを称賛し、その出場ぶりを「素晴らしいパフォーマンス」と評した。彼のエネルギーと反復して力を発揮する能力、素早い判断力、さらにはプレスとボール奪回、ボールの運搬、そして同じ強度でプレーし続ける点を挙げた。

ピッチを離れても、ゴードンは新たなキャリアに厳格なプロ意識を持って取り組んでいるようだ。彼は自らの身体的なコンディションの維持と身体のケアに大きな関心を払っており、それはある程度ロベルト・レバンドフスキが行っていることに似ている。もっとも、このイングランド人はまだ25歳ではあるが。