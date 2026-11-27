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スポーツの世界において、負傷はごく当たり前のことだ。シーズン中に一部の選手が負傷し、痛みや肉離れ、あるいはより重いケガから回復するため、しばらく戦列を離れるのはよくあることである。

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しかしバルセロナは危機感を抱いている。男子トップチーム、女子チーム、バルセロナ・アトレティック、バスケットボールチームと、クラブの主要チームがいずれも想定を上回る数の負傷者に苦しんでいるからだ。

スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナは広がり続ける負傷者続出の波がさらに深刻化することを恐れているという。

代表戦、欧州カップ戦、そして各大会での試合数増加が重なった過密日程が、このカタルーニャのクラブに暗い影を落とし始めている。

クラブ首脳陣は理学療法士やリハビリの付き添いスタッフを増員するなど、負傷予防体制の強化と改善に努めてきたが、こうした対策ではもはや十分ではなくなっている。

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ハンジ・フリック監督は2026年7月にトップチームのフィジカル面の強化を決断し、ヤン・クーゲルがコーチングスタッフに加わった。この動きの主な狙いは、シーズン終盤に選手たちが見舞われた負傷を防ぐこと、そして10月と11月のパフォーマンス低下に対処することだった。

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しかし、代表戦のための移動、長い国際マッチウィーク、3、4日ごとに組まれる試合、さらに1試合たりとも落とすことが許されない極めて高い競争レベルのなか、筋肉系の負傷は依然として続いている。

クラブの主要部門の離脱者リストを見守るバルセロナ首脳陣の懸念は、日増しに強まっている。

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ほかのチームも同じ問題を抱えており、女子チームは男子チームと同様の状況に置かれている。

一方、バルセロナ・アトレティックは、スペイン2部リーグで試合を行うピッチ、UEFAユースリーグでの長距離移動、そして育成年代の国際大会の多さに苦しんでいる。

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またバスケットボールチームは、移動を挟みながら2、3日ごとに試合をこなしており、選手の負傷が後を絶たない。

バルセロナの負傷者リスト

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フリック監督のチームは、過酷な試合日程によって複数の離脱者を出してきた。最も懸念された時期は国際マッチウィークであり、とりわけ選手に十分な休養を与えられないまま、3日ごとにこれほど激しい公式戦をこなさなければならなかったことだ。

レアル・ベティス、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリーと続いた連戦はその典型例だった。エリック・ガルシア、ジュール・クンデ、シャビ・エスパルト、ダニ・オルモが負傷し、ジェラール・マルティンも痛みを抱えた。

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- ロドリ：ハムストリング（大腿二頭筋）の負傷で23日間離脱。

- シャビ・エスパルト：足首の負傷で32日間離脱しており、さらに3週間欠場する見込み。

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- アンドレアス・クリステンセン：ヒラメ筋の痛みで7日間離脱。

- アレハンドロ・バルデ：右足首の軽度の捻挫（グレード1）で、1週間以内に回復する見込み。

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- ルーニー・バルドジ：前十字靭帯断裂で108日間離脱しており、来年3月に復帰する見込み。

- ラミン・ヤマル：足首の痛みで3日間離脱。デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で復帰する見込み。

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- ハムザ・アブデルカリム：筋肉の疲労で先週から離脱しており、離脱期間の見通しはまだ明らかになっていない。

バルセロナ女子

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ペレ・ロメウ監督のチームも、とりわけこの2カ月間、負傷によって苦しい時期を過ごしてきた。筋肉系の負傷が重なり、主力選手の何人かに影響が及んでいる。

女子チームはここ数年この問題を抱えており、クラブは解決策を探っているものの、対応は依然として極めて難しい状況だ。

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- ライア・アレイシャンドリ：右膝前十字靭帯断裂で294日以上離脱。現在は回復プログラムの最終段階にある。

- ビッキー・ロペス：右大腿直筋の筋線維損傷を負い、その後再発。クラブは新たに6〜8週間の回復期間を設定した。

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- キカ・ナサレト：右脚の大腿直筋の筋線維損傷で、4〜5週間離脱。

- ケロリン・ニコリ：右脚のヒラメ筋の筋線維損傷で、離脱期間は約28日。

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- イレーネ・パレデス：左脚のハムストリング（大腿二頭筋）の筋線維損傷で21日間離脱。11月12日に復帰に向けたメディカルチェックをクリアしたが、直近3試合を欠場した。

- シャルロッタ・オーランデル：再発を繰り返す負傷により今シーズンは1試合も出場していないが、負傷の具体的な内容は明らかにされていない。

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バルセロナ・アトレティック

バルセロナのBチームは、クラブの全チームのなかで最も深刻な状況にある。ジュリアーノ・ベレッチ監督は負傷により10人以上の選手を欠いており、メンバー選考の選択肢が限られ、育成チームの選手を起用せざるを得なくなっている。

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危機はジローナB戦で複数の選手が負傷したことで深まり、さらにエスパニョールBとのダービーでミルザ・カトビッチが負傷したことで、状況は一段と悪化した。

- エデル・アジェル：右股関節の関節唇と軟骨の損傷で手術を受け、約4カ月離脱する見込み。

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- フアン・エルナンデス：前十字靭帯断裂という長期離脱を要する負傷で、2026年12月末に復帰する見込み。

- パトリシオ・パシフィコ：前十字靭帯断裂で、2027年1月に復帰する見込み。

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- サマ・ノモコ：前十字靭帯断裂で、2026年12月末に復帰する見込み。

- シェーン・クライファート：ハムストリングの筋肉系の負傷で、約2カ月離脱する見込み。

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- ジュウェンスリー・オンスタイン：ハムストリングの筋肉系の負傷で、離脱期間は5〜7週間。

- ハフィズ・ガリバ：左脚のハムストリングの負傷で、離脱期間は5〜7週間。

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- ダニ・アビラ：ハムストリングの筋肉系の負傷で、回復時期は確定していない。

- イブラヒム・ディアラ：ハムストリングの筋肉系の負傷で、回復時期は確定していない。

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- ホスエ・カイセド：左ハムストリングの半膜様筋の負傷で、4週間離脱する見込み。

- ペドロ・ビジャール：左脚のハムストリング（大腿二頭筋）の筋肉系の負傷で、約2カ月離脱する見込み。

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- ミルザ・カトビッチ：左脚の腓骨骨折で、その影響は脛骨と腓骨をつなぐ靭帯にまで及んでおり、約4カ月離脱する見込み。

バルセロナ・バスケットボール

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バスケットボール部門も深刻な負傷者問題を抱えている。とりわけここ数週間に離脱者が集中し、アレクサンダル・セクリッチ監督は先発メンバーの変更を強いられ、コンディションを保っている選手たちで急場をしのいでいる。

ジョシュ・ネボの負傷により、シーズン序盤から明らかな弱点となっていたセンターのポジションの問題は、さらに深刻化した。

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- ケビン・パンター：左足首の靭帯捻挫で、6週間欠場する見込み。

- キリアン・ヘイズ：チーム加入後に体の痛みを訴えており、具体的な診断や離脱期間は明らかになっていない。まだチームでのデビュー戦を迎えていない。

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- ジョシュ・ネボ：右膝の膝蓋腱部分断裂で、離脱期間は3〜4カ月。

- トサン・エブオムワン：腹壁の腹斜筋の肉離れで、約3週間離脱する見込み。

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- オモガ・ギブソン：左腹壁の筋肉の張りで、離脱期間は約21日。

- ヨアン・マクンドゥ：左膝の負傷で、回復時期は未定。11月24日にメディカル面での許可を得て、再び出場可能となった。

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視線は2027年へ

バルセロナ首脳陣とクラブ各部門のメディカルスタッフは、本格的な危機となりつつあるこの状況を変えるため、適切な解決策を探り続けている。

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その背景には、クラブに所属するプロ選手に課される身体的な負荷の大きさと、バルセロナの高い野心がある。シーズンの勝負どころを迎えたとき、クラブには万全のコンディションにある最高の選手たちが必要なのだ。