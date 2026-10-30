バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、来たる冬の移籍市場でセンターバックを獲得する可能性に含みを持たせた。クラブ首脳陣が守備ラインの補強策を検討していると明言したためで、負傷者により彼の使える選択肢が減り、守備面のパフォーマンス向上が必要とされている状況が背景にある。

フリックはアラベス戦を前にした記者会見で、クラブは常にチーム強化の方策を議論していると述べ、この件についてデコ、ボヤン、そして自身のコーチングスタッフと検討したと示唆した。そして次のように付け加えた。「私たちは常にチームにとって何が最善か、どうすれば向上できるかを話し合っている。それに取り組んでおり、デコ、ボヤン、そしてコーチングスタッフとも話した。もし可能であれば、実行するつもりだ」

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、バルセロナの関心と結び付けられている名前のリストには4人のディフェンダーが含まれている。マンチェスター・シティに所属するクロアチア人のヨシュコ・グバルディオル、インテル・ミランのディフェンダーでイタリア人のアレッサンドロ・バストーニ、アルゼンチン人のリサンドロ・マルティネス、そしてレアル・ベティスに所属するブラジル人のナタンだ。

グバルディオルの獲得は、マンチェスター・シティと2031年まで続く契約で結ばれていることから難しいと見られる。一方、バストーニはデコが獲得に関心を寄せているものの、フリックからの全面的な支持を得てはいない。

対照的に、リサンドロ・マルティネスとナタンは理論上、より容易な選択肢となり得る。

ナタンへの関心は、スペインリーグの試合に精通していることに加え、レアル・ベティスで見せているパフォーマンス、さらに手頃な費用で獲得できる可能性に基づいている。一方、グバルディオルは交渉の決着が難しいにもかかわらず、クラブが注視する選択肢の一つとして浮上している。

長期的には、バルセロナの構想の中に他の名前も挙がっている。その中にはシュトゥットガルトの選手フィン・イェルチ、そしてライプツィヒのディフェンダーであるロウケバ・カステロが含まれ、将来的に守備ラインを補強できる才能を複数追跡するクラブの一環となっている。

いかなる移籍の可能性も、フリックのプロジェクトとの適合性およびバルセロナの財政力次第であり続ける。獲得費用と、アレハンドロ・バルデを含む選手の一人の退団を通じて財源を確保する必要性が、冬の移籍市場におけるクラブの立場を決定づける決定的な要因となり得るからだ。

フリックの立場は、昨夏の方針からの転換を映し出している。当時は現有のメンバーを維持し攻撃ラインの補強に集中することを優先していたが、冬の移籍市場が近づくにつれ、守備の補強が強く取り沙汰される選択肢となった。