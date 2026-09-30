イングランド代表主将のハリー・ケインは、チームメイトであるアンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍が彼に大きな自信を与え、新たなレベルへと引き上げたと考えている。

ゴードンは火曜日、チェコ相手の2-0での勝利でイングランドの先制点を決め、母国代表での直近3試合で3得点を挙げたことになる。

その活躍は得点だけにとどまらない。デイリー・メールが報じたところによると、電光石火のスピードと相手守備の背後へ走り続ける動きによって、これらの試合においてトーマス・トゥヘル率いるチームで最も脅威となる攻撃の存在であった。デイリー・メール。

クーラ・フォーラム









ハリー・ケインはチェコ戦での勝利後、ゴードンについてこう語った。「バルセロナへの移籍が彼を助けた。時にああいった大きなクラブに行くことは、より大きな自信と誇りを与えてくれる。最高の舞台に属していると感じられるようになり、彼はその感覚をイングランドでのプレーにも持ち込んだ」

バルセロナはワールドカップ前にニューカッスルからゴードンを獲得するため6900万ポンドを支払った。25歳の同選手はイングランドの左ウイングで輝きを放ち、ワールドカップ準決勝でアルゼンチン相手に、そして土曜日にはネーションズリーグにおいてウェンブリーで世界王者スペイン相手に得点を決め、さらにチェコ相手にはヘディングで得点を挙げ、代表通算得点を25試合4得点に伸ばした。

ケインはこう付け加えた。「彼は違いを生み出した。常に直接的なプレーを求め、我々に前進をもたらそうとする。フィニッシュも見事だった。ああいったタッチは簡単ではないが、彼は完璧に決めた。今の我々にとって重要な選手だ」

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トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、トーマス・トゥヘル体制下で初めて先発した試合で、見事なボールでゴードンの得点を演出する決定的なパスを送った。

アレクサンダー＝アーノルドは、2025年にリバプールを離れレアル・マドリードへ移籍して以降、同じような後押しを得てこなかったが、この試合は右サイドバックのポジションからの彼の創造性を思い出させるものだった。とりわけ、1時間以上にわたり10人でプレーした相手に対しての試合であり、そのためレアル・マドリードの同選手が守備面で試される場面は多くなかった。

ケインは語った。「トレントは並外れている。パス、シュート、クロス、そして守備面でも素晴らしかった。彼が素晴らしい選手だということは皆が知っている。トレントは頭を低くして懸命に働き続けなければならない。ここまでの合宿では素晴らしかった。トレーニングでの取り組み方、自分自身と周囲の選手を追い込むやり方。監督に対して、ここにいたい、このチームにいたいという姿勢を示している。そして素晴らしいパフォーマンスを見せた」