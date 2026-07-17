バルセロナに痛手…レアル・マドリードが新契約を正式発表

レアル・マドリードは金曜日夜、フランス代表フォワードのティモシー・ルファオ・カバロット（31歳、198cm）と2年契約を結んだと発表した。バスクニアとの移籍金合意により、獲得を目論んでいたバルセロナにとっては痛手となった。

スペイン紙「アス」によると、レアル・マドリードは7月5日に選手と暫定合意していたが、 だが、6月30日に契約が切れた同フォワードにはバスクニアに優先交渉権があり、交渉は一時停滞した。両クラブの迅速な話し合いにより最終的に合意に達した。

レアル・マドリードは、昨季リーガ・インデサ得点王でトップチームの一員、 スペインリーグでは平均18.1点、ユーロリーグでも18.2点を記録した。

彼は直近のコパ・デル・レイ決勝でレアル・マドリード相手に28分間で28得点を挙げ、周囲を驚かせた。この活躍が決め手となり、クラブは迅速に契約をまとめた。

ペドロ・マルティネス新監督体制下では2人目の補強となり、クラブのタイトル獲得への強い意志を示している。

カバロットは入団会見で「世界有数のクラブでプレーできることを光栄に思う。スペインに残りたかったし、今はキャリアの絶頂期。できるだけ多くのタイトルを勝ち取りたい」と語った。