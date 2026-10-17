バルセロナは、レアル・ベティスに大勝（5-2）したにもかかわらず、不安な事態に見舞われた。ディフェンダーのエリク・ガルシアが太もも筋の痛みを訴え、試合終了の数分前にピッチを後にすることを余儀なくされたのだ。この負傷により、来週火曜日に迫るパリ・サンジェルマン戦、さらにはレアル・マドリードとのクラシコへの出場に疑問符がついた。

試合終盤、エリク・ガルシアはピッチに倒れ込み、その後ベンチへと向かった。その際、右脚に手を当てる姿が見られ、明らかに痛みを感じていることがうかがえた。

試合を続けようと試みたものの、このスペイン人ディフェンダーはプレーを継続することができず、終了の笛を待たずに退かざるを得なかった。

負傷のタイミングはバルセロナにとって最悪だった。エリク・ガルシアはこの試合でカタルーニャのクラブの4点目を決めており、今季初ゴールを記録したばかりだったからだ。

現時点で負傷の程度は明らかになっていないが、欧州の大一番までの時間が限られている中、パリ・サンジェルマン戦に向けたコンディションについて初期の兆候は決して楽観できるものではない。

さらに、来週日曜日に予定されているレアル・マドリード戦への出場についても不透明な状況で、バルセロナのコーチングスタッフは選手のフィジカル面をめぐり、様子を見守るしかない状況に置かれている。

エリク・ガルシアは明日日曜日にバルセロナで精密検査を受け、負傷の性質と程度が判断される見込みだ。クラブからは、状態と、戦列を離れる必要が生じた場合の離脱期間の見通しを示す公式発表が待たれる。