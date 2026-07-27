アルゼンチン代表フリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリードの将来は、決定的な局面に近づいているとみられる。ワールドカップの試合中における選手の最近の発言をめぐって選手とクラブのサポーターとの間に生じた緊張が背景にあり、その発言はこのスペインのクラブのファンの大部分の怒りを引き起こした。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』が報じたところによると、アトレティコ・マドリードは今回の移籍期間においてアルバレスに二つの道しか示さず、これは選手の将来に関するクラブからの明確なメッセージとなっている。

一つ目の道は、アルバレスがアトレティコ・マドリードに残留し、2030年まで続く契約を履行することであり、その契約には4億9000万ユーロという巨額の違約金条項が設定されている。この場合、アルゼンチン代表FWは、現在自身に対して失望と裏切られた思いを抱いているクラブのサポーターの信頼を取り戻すべく努力することが求められる。その原因となったのは、退団を望んでいると述べた選手自身の発言である。

一方、二つ目の道は、スペイン国外からの、具体的にはイングランドまたはフランスからのオファーの一つを受け入れることであり、アーセナルとパリ・サンジェルマンが選手との契約金を負担できる最も有力なクラブとされている。

これに対し、同紙によると、アトレティコ・マドリードはアルバレスのバルセロナへの移籍については完全に扉を閉ざしている。クラブはいかなる状況でも、たとえカタルーニャのクラブが提示額を引き上げたとしても、そのアルゼンチン代表FWをこのカタルーニャのチームに売却することを望んでいないためだ。

報道によると、バルセロナは1億ユーロの壁を越える用意はないとみられる一方、アトレティコはアルバレスが1億ユーロでも、2億ユーロでも売り物ではないと強調している。

元マンチェスター・シティの選手がアトレティコを去らざるを得なくなった場合、彼はスペイン国外への移籍という考えを受け入れなければならず、それはもともと彼の計画には入っていなかったシナリオである。

アトレティコ・マドリードは、フランス代表アントワーヌ・グリーズマンの前例に賭けているとみられる。グリーズマンはクラブを離れてバルセロナへ移籍したのちに復帰し、静かにサポーターの愛を取り戻すべく努め、ついにはチームの最も傑出したレジェンドの一人となった。

アルバレスに向けられたメッセージが示すのは、残留してピッチ上で戦うか、あるいはスペイン国外へ去るかによって、アトレティコのサポーターとの関係を修復する最後の機会が彼の前にあるということだ。一方、バルセロナという選択肢は、このマドリードのクラブの計算からは完全に外れたとみられる。

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