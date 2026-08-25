バルセロナに痛恨の一撃：デ・ヨングが復帰テストに失敗

一歩前進、二歩後退。これがバルセロナに所属するフレンキー・デ・ヨングの現状だ。誰もが復帰は間近だと考えていた矢先、ピッチでのテストが衝撃的な事実を明らかにした。オランダ人スターの回復への道のりは依然として長く複雑であり、痛みが今なお彼を苦しめているのだ。

フレンキー・デ・ヨングは火曜日、スポーツシティでフィールドテストを実施し、ピッチに降りて数分間の個人トレーニングを行った。しかし、彼はすぐに、特に停止や減速の際に依然として違和感と痛みを感じていると医療スタッフに伝え、ピッチへの復帰がまだ遠いという現実が確認された。

このオランダ人ミッドフィルダーは、ワールドカップ中に右膝に負った重傷からの過酷な回復の道のりを続けている。バルセロナの医療スタッフが行った検査により、右膝の内側側副靱帯の断裂が確認され、クラブはその時点で保存療法を選択し、彼の状態を注意深く観察することにした。

スペイン紙『スポルト』によると、デ・ヨングのピッチへの復帰は、数週間にわたる個人トレーニングの後、脚の反応を評価することを目的としていた。彼は軽いランニングと極めて制御された運動を行ったが、結果は期待外れだった。痛みは依然として彼につきまとい、グループでのトレーニングを妨げている。

バルセロナと選手本人は今回、非常に慎重に対応しており、復帰を急ぐ意図は一切ない。トレーニング負荷を増やす時期やチームへの復帰時期は、日々の状態の進展に基づいて決定される。それにもかかわらず、同紙は、昨シーズンの回復期における選手の対応の仕方について、クラブ内に一部で不満があることを明らかにした。

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現時点で、デ・ヨングはスパイクを履いて再び芝の上を走ったが、痛みが依然として最大の焦点であり、今後数日が、誰もが予想していたよりも長く見えるこの回復の道のりにおける次のステップを決定することになる。