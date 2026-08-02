バルセロナは、ポーランド代表ロベルト・レヴァンドフスキが残す穴を埋めるための代替策の一つとして、18歳のエジプト人若手フォワード、ハムザ・アブドゥルカリムの起用に傾いている。一方で、アトレティコ・マドリードからのアルゼンチン人フリアン・アルバレス獲得の案件は依然として決着がついていない。

スペイン紙『スポルト』によると、監督のハンジ・フリックは新シーズンに向けた準備期間中のハムザ・アブドゥルカリムのパフォーマンスに大きな感銘を受けており、特にバーミンガム・シティとの親善試合でバルセロナの2得点を挙げたことで、トップチームのメンバーに残る可能性が高まったという。

将来有望なエジプトの逸材

若年ながらエジプト代表としてワールドカップに出場した経験を持つハムザ・アブドゥルカリムは、レヴァンドフスキの離脱を補うためにバルセロナが期待を寄せる最も注目すべき若手タレントの一人であり、新加入のジェシー・ピシオウもその一人だ。

両者ともに若いものの、フリックは、バルセロナがラミン・ヤマル、ラフィーニャ、フェラン・トーレスに加え、偽9番としてもプレーできるダニ・オルモを擁する多彩な攻撃陣を持つ状況の中で、必要とあらば2人ともチームに上乗せをもたらせると考えている。

このハムザ・アブドゥルカリムへの信頼が寄せられるのは、バルセロナが世界レベルの純粋なストライカー獲得において大きな困難に直面している時期にあたる。レヴァンドフスキは現代最高の点取り屋の一人であり、現在の移籍市場において彼のレベルの代役はめったに見当たらないためだ。

宙に浮くアルバレスの案件

関連して、バルセロナはアトレティコ・マドリードからのフリアン・アルバレス獲得問題の決着を依然として待っている。1億ユーロのオファーを提示したものの、これまでのところマドリードのクラブからは何の回答も得られていない。

オファーへの回答の代わりに、バルセロナはアトレティコ・マドリードからソーシャルメディア上でのキャンペーンや、幹部のミゲル・アンヘル・ヒル・マリンとエンリケ・セレソによる発言を通じて公然たる不満を受け取り、さらにそれは正式な訴訟という形で記録された。

今週、バルセロナはアトレティコ・マドリードからスペインサッカー連盟および国際サッカー連盟（FIFA）への正式な苦情を受け取り、カタルーニャのクラブの弁護士たちは現在、法的対応を準備するためにこの案件を精査している。一方、案件は依然として調査中である。

離脱を強く望むアルバレス

フリアン・アルバレスはワールドカップの期間中、現所属クラブが自身の移籍について交渉することを望むと公然と述べており、それがすべての当事者にとって最善だと考えていると語っていた。そして、アトレティコ・マドリードでの自身のキャリアは終わっており、ブラウグラナのユニフォームをまとうという夢を叶えたいと明言していた。

しかしアトレティコ・マドリードはこのアルゼンチン人選手の要望を無視し、依然として交渉に応じない姿勢を貫いている。来たる8月10日という日付が決定的なものになる可能性があり、同日にこのフォワードはトレーニングに復帰することになっている。

アルバレスに近い関係者によると、選手は依然として、離脱について交渉すると約束されたにもかかわらずマドリードのクラブに欺かれたと感じており、それが状況をより複雑にしているという。

焦らず代替策を探すバルセロナ

バルセロナはレヴァンドフスキが残す穴を埋めるべく他のスター選手との接触も試みた。スポーツディレクターのデコが市場で選択肢を探しているものの、カタルーニャのクラブは依然としてアルバレスの案件の決着を待っている。もし最終的にこのアルゼンチン人が加入しなかったとしても、代役の獲得を急ぐことはない。特に、頼りにできる有望な選択肢としてハムザ・アブドゥルカリムとジェシー・ピシオウがいるからだ。

フリックは、現在の攻撃陣から一人も選手が離脱しないという条件付きではあるが、すべてのタイトルを争える高い質を備えた攻撃陣を有していると考えている。これにより、バルセロナは夏の移籍市場の残り期間において、純粋なストライカーの案件への対応に比較的落ち着いて臨むことができる。