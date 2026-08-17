バルセロナの前指揮官であるスペイン人のチャビ・パスクアルが、2028年までの契約を結んでいたにもかかわらず、カタルーニャのクラブでの2度目の在任期間を早期に終えた。UAEのドバイと2029年まで続く契約を結び、新たな挑戦へ踏み出すことを決断したためだ。

ドバイのゼネラルマネージャー、ディアン・カミニャシェビッチの発言によれば、パスクアルは昨シーズン終了後、約40万ユーロを支払ってバルセロナとの契約に含まれていた退団条項を行使したという。昨シーズンはチームがいかなるタイトルも獲得できなかった3シーズン連続の年となった。

パスクアルは昨年11月にバルセロナと契約を結んでいたが、最後のシーズンは失望に終わった。国王杯では準決勝でバスコニアに敗れて姿を消し、ヨーロッパリーグではノックアウトステージ進出に失敗、さらにスペインリーグの決勝でバレンシアに敗れた。

パスクアルの決断の背景には、新たな挑戦を望む気持ちがある。前回の在任期間にはバルセロナを率いて2010年にヨーロッパリーグのタイトル獲得へと導いた彼が、大陸レベルで力強く戦えるチームの構築を目指すドバイとともに、今、新たな任務を始めることになる。

カミニャシェビッチは、このスペイン人監督はさらに2年間の契約を持っていたにもかかわらず退団を決断し、ドバイとの新契約を結ぶためにそれを放棄したと語った。そして、新たな合意の条件はバルセロナとの以前の契約と大きく似ていると指摘した。

UAEのクラブのゼネラルマネージャーはこう付け加えた。「彼は2年間の契約を持っていたにもかかわらずバルセロナを去り、バルセロナで結んでいた契約と大きく似た新契約を結ぶためにそれを放棄した。だから彼が金銭のために来たのではないことは確かだ」