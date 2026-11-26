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バルセロナは公式声明を発表し、チャンピオンズリーグのサバフ（アゼルバイジャン）戦で負傷したスター選手アレハンドロ・バルデの負傷の詳細を明らかにした。

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バルサは、スペイン人選手の負傷について安心できる知らせを受け取った。メディカルチェックの結果、カタルーニャのクラブが4-1で大勝した試合で負ったけがは、右足首の軽度の捻挫であることが確認された。

左サイドバックの同選手は、シュートを試みた後に足首の痛みを訴え、試合の64分に交代を要求してピッチを退いた。代わってジョアン・カンセロが出場している。

クラブは、今回の負傷によってバルデが今週日曜日に予定されているラ・リーガのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦を欠場することが確定したわけではないと説明した。最終的な出場可否は、今後数日間の回復具合を見て判断される。

今季最高のパフォーマンスの後に負傷したバルデ

このスペイン人DFの負傷は、タイミングが悪かった。出場時間の少ない時期が続き、それまでの試合での出場は合計145分にとどまっていたなか、今季初めて先発出場の機会を得たばかりだったからだ。

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バルデはサバフ戦でのチャンスを生かし、左サイドで目を引くパフォーマンスを披露した。積極的な動き出しと持ち前のスピードを生かした攻め上がりで攻撃面でも存在感を示し、アンソニー・ゴードンとの好連係も見せた。

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この試合での最大の貢献は、バルセロナの3点目の場面だった。バルデが送ったグラウンダーのクロスをカリム・アデイェミが押し込み、55分にチームのリードを3-0に広げた。

しかし、スペイン人サイドバックの喜びは長く続かなかった。アシストからわずか数分後に負傷し、カンセロと交代してピッチを後にした。当初は、より深刻なけがではないかとの懸念も広がっていた。

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試合後、ドイツ人指揮官のハンス・フリック監督はバルデの状態について、「バルデは足首を強くひねったが、何が起きたのかはまだわからない。彼は非常に良いプレーを見せ、素晴らしい仕事をしてくれた」と語った。

今後の試合に向けたバルデの状況

メディカルレポートによれば、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦へのバルデの出場はまだ決まっていない。出場の判断は、治療への反応と今後数日間で痛みがどれだけ引くかにかかっている。

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11月29日（日）の試合までに回復が間に合わない場合、12月2日にスポティファイ・カンプ・ノウで予定されている次戦のアトレティコ・マドリー戦が復帰の目安になる可能性があると、『スポルト』紙は伝えている。

回復期間中に再発がない限り、12月5日のセルタ戦や、同月8日のチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦への出場が大きく危ぶまれる状況には、現時点ではないとみられる。

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バルデの復帰は、左サイドバックに複数の選択肢を必要とするフリック監督にとって重要だ。とりわけ2026年の終盤は過密日程が続き、国内外の多くの大会がチームを待ち受けている。