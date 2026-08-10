バルセロナの女子サッカートップチームに所属するポルトガル人選手キカ・ナザレスが、左太もものハムストリング筋近位部の後方に負傷を負い、約4週間ピッチを離れることになった。

カタルーニャのクラブは月曜日、公式の医療声明を通じて、キカがアンドラでのトレーニングキャンプから戻った後に精密検査を受けたことを明らかにした。検査により負傷の程度が確認され、彼女はチームに帯同していたものの、チームメートとの直近のトレーニングセッションへの参加を見送っていた。

回復見込み期間

バルセロナは回復の見込み期間を4週間と定めたが、これは選手の臨床的および機能的な回復状況に左右されるとし、実際の復帰時期は身体の治療への反応やリハビリプログラムに応じて変わる可能性があると強調した。

新たな痛手

今回の負傷は、キカ・ナザレスにとって新たな痛手となる。彼女はバルセロナでの最初の2シーズンで度重なる身体的な問題により実現できなかった継続的な出場を目指し、準備期間に臨んでいたところだった。

このポルトガル人選手は2024-25シーズンの終盤に欠場する原因となった重傷を負っており、加えて昨シーズンにもより小さな別の負傷に見舞われ、チームでの定期的な出場が制限された。これにより、彼女がスターティングメンバーの主軸として存在感を示す能力に影響が及んだ。

新たな回復への道のり

キカは今、再び回復の過程を始め、チームのダイナミズムへ徐々に復帰していくべく取り組まなければならない。折しもバルセロナは、国内およびヨーロッパのタイトル防衛を目指す新シーズンの開幕へ向けて準備を進めている時期にある。

このポルトガル人選手は、今回が身体的な問題に直面する最後の機会となり、カタルーニャのクラブでのキャリアを妨げてきた一連の負傷の前に見せていた水準を再び力強く取り戻せることを願っている。