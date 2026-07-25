バイエルン・ミュンヘンは、2027年6月に契約が満了するイングランド代表FWハリー・ケインとの緊急交渉を開始する準備を進めている。これはロベルト・レバンドフスキの後継者を探すバルセロナの関心を断ち切ることを狙った動きだ。

イギリスの「スカイ・スポーツ」によると、交渉はケインが夏季休暇から復帰した直後に始まる見込みで、バイエルンのクラブ首脳陣は他クラブのオファーを避け、契約最終年でシーズンに突入する事態を回避するため、手続きを急ごうとしている。

バルセロナが移籍を打診

バルセロナは、アトレティコ・マドリードからのフリアン・アルバレスの獲得交渉が難航したことを受け、ケインを代替候補のリストに加えていた。カタルーニャのクラブ首脳陣はイングランド代表主将の状況について問い合わせ、契約満了が近いことからより魅力的に映ったこの移籍を実現するための資金調達方法を模索していた。

しかし各種報道によると、ケインはミュンヘンでの状況に満足しており、本人と家族はドイツでの生活を楽しんでいる。イングランド代表FWは昨シーズンに61得点を挙げ、バイエルンの主要な攻撃の武器であり続けている。

1年もしくは2年の延長

バイエルン・ミュンヘンは背番号9を背負うこのFWの契約を1年もしくは2年延長することを目指しており、この合意に至ることが現時点で最も可能性の高い結果と見られている。ケインは幾度もバイエルンでの充実ぶりを口にしており、クラブも彼を自らのプロジェクトにおける基軸と位置づけている。

ケインは2023年8月、トッテナムからバイエルン・ミュンヘンに加入した。移籍金はボーナスを含めておよそ1億ポンドに達する可能性のある契約だった。