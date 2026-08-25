ノッティンガム・フォレストが、スポルティング・リスボンに所属するコロンビア人フォワード、ルイス・スアレスの獲得競争に参入した。同イングランドのクラブが選手獲得に向けて動き出したもので、ここ数日は同選手にバルセロナが関心を寄せていると報じられていた。

スアレスはフォワードのポジション補強を目指すバルセロナにとって、攻撃陣の補強候補の一人として名前が挙がっていた。カタルーニャのクラブが攻撃の選択肢を探している中でのことだった。

スアレスは28歳で、スポルティング・リスボンと2030年6月までの契約を結んでおり、トランスフェルマルクトによると8000万ユーロの違約金条項が設定されている。

このコロンビア人フォワードは昨シーズン、スポルティングで38ゴールを記録する目覚ましいシーズンを送り、ポルトガル・リーグ屈指のフォワードとしての地位を確立するとともに、複数の欧州クラブの関心を引きつけた。

ノッティンガム・フォレストの動きは移籍市場の重要な時期に訪れたもので、同イングランドのクラブは残りわずかな日数を活用して移籍を成立させようとしている。一方でスポルティングは、フォワードを手放すにふさわしい大型のオファーが届いた場合、難しい判断を迫られることになる。

これに対し、スアレスの名は依然としてバルセロナの構想の中で攻撃陣の選択肢の一つとして残っている。ただし、この移籍に対するカタルーニャのクラブの姿勢は、ノッティンガム・フォレストの直接的な関心に比べると不透明に見える。