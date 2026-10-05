レアル・マドリード女子チームがカンプ・ノウでバルセロナに0対7という大敗を喫したことが、名門クラブの将来をめぐる広範な議論を呼び起こし、この敗北がクラブの格に見合わないとする厳しい批判が巻き起こっている。

ジャーナリストのロベルト・ゴメスは「ラジオ・マルカ」で、バルセロナの圧勝はレアル・マドリードにとって痛烈な一撃だと語り、この敗北がクラブに女子チームのプロジェクトについて二つの選択肢のいずれかを取らせる可能性があると指摘した。

ゴメスは、第一の選択肢について、レアル・マドリード会長のフロレンティーノ・ペレスがプロジェクトへの熱意を失い、近年クラブが遂げてきた発展にもかかわらず、女子チームの歩みを終わらせることにつながりかねないと説明した。

一方、このスペイン人ジャーナリストによれば、第二の選択肢は現状を維持し、抜本的な決断を下すのではなくチームの強化を試みることだという。しかし彼は同時に、両クラブ間の競争が競技にとって否定的な側面を帯びるようになっていると警告した。

ゴメスは次のように述べた。「スポーツマンシップは別として、そしておそらく世界でも歴史上でも最高のチームであるバルセロナの優位性は別として、そこにはいくらかの報復心があり、わずかな競争心があり、そして大きな憎悪がある。これは競技にとって極めて悪いことだ」

バルセロナの7得点は、女子サッカーにおける両チームの格差という問題を再び浮き彫りにした。とりわけ、この敗北がカンプ・ノウで大差により喫したものであったことで、レアル・マドリードのプロジェクトは、カタルーニャのライバルにどこまで近づけるかという新たな試練に直面することとなった。