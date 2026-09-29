バルセロナに大打撃　絶対的な主力が負傷、今後の重要な数週間を前に離脱へ

ラフィーニャは火曜午後、オーストラリア対ブラジルの親善試合（2-4）で負傷交代を強いられた。負傷の程度については、今後明らかになる見込みだ。

ブラジル代表のアタッカーは火曜午後、オーストラリアで先発出場した。カルロ・アンチェロッティ率いるチームは立ち上がりから波に乗れず、一時はビハインドを背負った。

前半終了間際、自らPKを決めて同点に追いついたのはラフィーニャだった。しかし後半開始後、FCバルセロナのアタッカーがピッチに戻ることはなかった。

ブラジルサッカー連盟がすでに認めているように、ラフィーニャは筋肉系の負傷によりロッカールームに残った。代わってエンドリッキが投入された。

負傷の深刻さがどの程度なのかは、まだ分かっていない。ブラジルサッカー連盟はこのスターアタッカーの負傷について、火曜中に新たな情報を発表する予定だ。

このニュースはFCバルセロナにとって大きな痛手だ。クラブは10月末、ラ・リーガで宿敵レアル・マドリーと対戦し、チャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンと戦う。

ラフィーニャは今季、バルサで驚異的な好調ぶりを見せている。リーグ戦わずか7試合で、すでに12ゴールを記録。さらに3アシストもマークしている。