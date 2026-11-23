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ラミン・ヤマルが足首を負傷し、アゼルバイジャンで行われるサバフとのチャンピオンズリーグの試合を欠場する。ビジャレアル戦では痛みを抱えながらプレーし、劇的な逆転勝利に貢献したが、症状の悪化を避けるため戦列を離れることになった。

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バルセロナに打撃、ヤマルが負傷

バルセロナは今週、チャンピオンズリーグの試合でアゼルバイジャンへ遠征するが、ヤマルを欠くことになった。19歳のFWは足首の負傷により、サバフとの重要な一戦を欠場すると正式に発表された。日曜日のビジャレアルとの国内リーグ戦を前に、この問題で治療を受けていた。

当初はコンディションが懸念されたものの、最終的にカンプ・ノウでの試合に先発できると判断された。ヤマルはフル出場し、バルセロナは劇的な 3-2の逆転勝利 を収めた。しかし、クラブの医療スタッフは回復を促すため、週半ばの欧州での試合では休ませることを決めた。

ビジャレアル戦では見せ場の多いプレー

今回の負傷による欠場が確定する前、ヤマルはビジャレアル戦で出来事の多い午後を過ごした。前半には重要なPKを失敗し、バルセロナはホームで予想外の2点ビハインドを背負った。

それでもヤマルは卓越した精神力を示し、ハーフタイム後にチームを試合へ引き戻す上で中心的な役割を果たした。フェルミン・ロペスによるバルセロナの2点目をアシストした。

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若きウインガーは後半を通じて攻撃の脅威であり続け、ホームチームが勝ち点3を狙う中で存在感を示した。決勝点にも深く関わり、最後はビジャレアルDFパウ・ナバーロのオウンゴールとなった。

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ヤマル、今季も目覚ましい活躍

ヤマルはバルセロナで新シーズンを鮮烈な形でスタートさせた。今季ここまでクラブでわずか17試合に出場し、すでに13ゴール13アシストを記録している。

その傑出した攻撃面での活躍を受け、先月の権威あるバロンドール投票では3位に入った。今季はクラブと代表を合わせた全公式戦で20試合に先発しており、非常に頼れる存在でもある。

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以前には代表活動中に軽い膝の負傷を負い、スペインが勝利したチェコとのUEFAネーションズリーグの試合を欠場した。しかし、その3日後に敗れたイングランド戦で復帰し、けがのない状態でバルセロナに戻った。

バクー遠征に向けて代役候補も準備

バルセロナはバクーで、チーム最多の得点関与を記録しているヤマルの穴を埋める方法を見つけなければならない。指導陣には、サバフ戦の先発に起用できる著名な選手が複数いる。

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カリム・アデイェミとガブリエウ・ジェズスはいずれも、ヤマルに代わって先発する有力候補だ。選ばれた選手は、ラフィーニャ、アンソニー・ゴードンとともにバルセロナの攻撃陣を形成する可能性が高い。

クラブは、週半ばの休養を経てヤマルが速やかに回復することを強く願っている。医療スタッフは現在、日曜日に行われるデポルティーボ・ラ・コルーニャとのラ・リーガのアウェー戦には完全な状態で出場可能になると見込んでいる。