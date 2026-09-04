ハンジ・フリックは、バルセロナの中盤における多士済々のスター陣をどう管理するか、その最初の本当の試練に直面している。ガビが復帰し、ロドリがペドリ、マルク・ベルナルとともに回復したことで選択肢が出そろい、アンカーの2ポジションをめぐる争いは、異なる能力と近しい野心を持つ4選手の間で開かれることとなった。

スペイン紙「スポルト」によると、ガビは木曜日に練習へ復帰したことで起用可能となり、ロドリも徐々にコンディションを取り戻して直近の試合に出場した。これによりフリックは、日曜日のメスタージャでのバレンシア戦、そして来週のフェイエノールト戦でのチャンピオンズリーグ開幕を前に、数多くの選択肢を抱えることになった。

マルク・ベルナルは今季バルセロナの最初の3試合すべてに先発した唯一の選手だが、いずれも最後までプレーすることはなかった。一方、ペドリは直近の2試合で彼と並んで先発したが、後半にロドリと交代した。

ガビについては、負傷する前のエルチェ戦で先発として今季をスタートさせたものの、全体練習に復帰して起用可能な状態となった。ただしスペインの報道は、バレンシア戦での先発起用は否定的に見ている。

ロドリとペドリ

ベルナルの好調とガビの争いにもかかわらず、フリックの基本プランは、ボールをコントロールし試合のリズムを操る能力を両選手が備えていることから、アンカーのコンビにロドリとペドリを組ませることに基づいているようだ。

フリックはロドリのバルセロナ加入後、その能力を称賛し、彼の存在がチームにさらなる経験と支配力をもたらすと強調していた。一方でベルナルは同ポジションにおける重要な選択肢となっている。

ロドリの重要性はとりわけ、バルセロナにゴール前でのバランスをもたらしつつ、ペドリにより大きく動いて攻撃を組み立てることを許容できる点にある。フリックはこの組み合わせが、チームに試合のより大きな支配力をもたらせると見ている。

とはいえ、マルク・ベルナルの今季序盤の好調ぶりは、彼を外すことを容易ではないものにしている。一方ガビは複数のポジションでプレーできる能力を持ち、それが今季を通じて重要な出場時間を得るための追加のチャンスを彼に与えている。

フリックは今、このポジションでの最初の難しい決断を下す準備をしている。というのも、彼は単に4選手の中から選ぶだけにとどまらず、エリック・ガルシアやダニ・オルモといった他の選択肢も抱えているからだ。それがバルセロナの中盤を、今季もっともタレントがひしめくラインの一つにしている。