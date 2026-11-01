マンチェスター・ユナイテッドのアルゼンチン人ディフェンダー、リサンドロ・マルティネスがバルセロナの関心の対象として再浮上した。相次ぐ負傷がディフェンス陣の危機を招き、指揮官ハンジ・フリックをセンターバックの人選で限られた選択肢の前に立たせたことを受け、カタルーニャのクラブが来る冬の移籍市場で最終ラインの補強を図っているためだ。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、このアルゼンチン人ディフェンダーは、最終ラインを強化するための有力な選択肢の一つとして、バルセロナのスポーツディレクターであるデコのテーブルに上がる名前の一つであり続けている。ただし移籍の成立は、クラブがマルティネスを低額の移籍金で獲得できるかという基本的な条件に左右される。これはクラブの予算に課された制約とファイナンシャル・フェアプレーの規則に見合うものでなければならない。

同紙は、『ジ・アスレティック』のマンチェスター・ユナイテッド専門記者であるローリー・ウィットウェル氏の話として、バルセロナのマルティネス獲得への関心は依然として存在するものの、適切な金銭的条件で移籍を成立させられるかが条件であり、そのためイングランドのクラブの姿勢が交渉の行方を決める決定的な要素になると伝えた。

バルセロナがセンターバックの補強を必要とする度合いは、チームを襲った一連の負傷の後に高まった。その負傷者にはエリック・ガルシア、ジュール・クンデ、アンドレアス・クリステンセン、チャビ・エスパルトが含まれ、このことが新たなディフェンダーとの契約という案件をスポーツ部門の最優先課題へと押し戻した。昨夏、デコはこのポジションの選手を獲得する必要性についてフリックを説得することができなかった。

28歳のマルティネスは、マンチェスター・ユナイテッドと2027年6月まで契約しており、さらに1シーズン延長できる条項も付いている。しかし、退団の可能性を伝える報道もあり、オールド・トラッフォードでの彼の将来が確定しているようには見えない。

冬の移籍市場は両者にとって適切な好機となり得る。マンチェスター・ユナイテッドは選手が契約最終年に入ることを避けられ、一方でバルセロナは彼の契約状況を利用し、大きな出費を負担することなく国際的な経験を持つディフェンダーを獲得することを期待している。

このアルゼンチン人ディフェンダーは、イングランドのチームで最良の時期を過ごしているとは言えない。パフォーマンスを理由とした批判にさらされているうえ、昨夏のクラブの投資不足に関する発言が引き起こした緊張もある。

さらに、後半の4分間で2枚のイエローカードを受けてチェルシー戦で退場となったことで、彼の苦境は深まった。