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バルセロナは、レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長に対し、ネグレイラ事件をめぐる発言の撤回を求めている。両者は明日2026年11月25日（水）、刑事告訴の可能性に先立つ和解調停のため、スペインの首都マドリードの裁判所で相対する。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナとフロレンティーノ・ペレス、あるいはレアル・マドリー会長が選任する弁護士は、午前9時40分にマドリードの裁判所の第1・第2法廷に出廷する予定だ。

この審理は、ネグレイラ事件をめぐるレアル・マドリー会長の発言を受けたものだ。発言はバルセロナ首脳陣の反発を招き、同クラブはこれに対して申し立てを行っていた。

騒動の発端は、ペレスが5月12日に開いた記者会見と、その翌日に応じたテレビ局ラ・セクスタのインタビューにある。

その中でレアル・マドリー会長は、ネグレイラ事件を「サッカー史上最大のスキャンダル」と表現し、バルセロナが不正を働き、審判を富ませ、判定の恩恵を受けてきたと非難した。さらに、カタルーニャのクラブが獲得したリーグタイトルの一部にも疑問を呈した。

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ペレスは「世界のサッカー史上、類を見ない汚職事件だ」と語り、「バルセロナは常に得をしているが、ほかにも被害を受けたチームがある」と付け加えた。

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続けて「最も重要なサッカーが、20年にわたって資金が投じられてきた汚職の疑いの下に置かれることは受け入れられない」と述べた。

さらにレアル・マドリー会長は「私はチャンピオンズリーグで7回、リーグで7回優勝した。リーグは14回勝てたはずだが、残りのタイトルは私から盗まれた」とも語った。

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テレビインタビューでもペレスは審判制度とネグレイラ事件への批判を繰り返し、「組織的な腐敗」に言及したうえで、「審判たち自身が、あからさまに同じ行為を続けている」と主張した。

レアル・マドリー会長はさらに「今季は16か18ポイントを奪われた」と語り、「一部の審判がバルセロナの金で私腹を肥やすために、私はここに来たのではない」と続けた。

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こうした発言を受け、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長とクラブの法務部門は6月12日、名誉毀損による刑事告訴の可能性を視野に、和解調停の実施を申請した。

カタルーニャのクラブはこの措置により、虚偽であり、クラブのイメージと評判に深刻な損害を与えると見なすペレスの発言を撤回させることを狙っている。

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和解調停では、刑事手続きに移る前に両者が合意を目指すことができる。

満足のいく撤回が得られない場合、バルセロナはレアル・マドリー会長を刑事告訴すると警告している。

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ペレス本人は和解調停への出席を義務付けられておらず、弁護士や法定代理人を通じて代理出席させることも可能だ。