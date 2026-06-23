バルセロナとリヴァプールが最有力。巨額移籍金でレアル・マドリードは難航判断。

レアル・マドリードは、2026年W杯コートジボワール戦で負傷したドルトムントDFニコ・シュロッターベックの獲得に向け、時間との戦いを強いられている。

スペイン紙「アス」によると、ドルトムントとの契約には5000万ユーロの違約金条項があり、発動期限は7月末まで。

同紙によると、シュロッターベックは数カ月前、ドルトムントとの契約更新時にこの条項の盛り込みを強く主張。これにより欧州のトップクラブへの移籍道が開けたが、発動期間はワールドカップ終了後わずか数週間と限定されている。

同紙によると、この条項が適用されるのはレアル・マドリード、バルセロナ、リヴァプールなどの限定されたクラブのみ。

この報道が伝わったのは、最も複雑な時期だった。シュロトベックはW杯ドイツ代表戦で左足首靭帯を損傷。6～8週間、長ければ数か月戦列を離れる見込みで、移籍交渉に影を落としている。

関連記事：本人の意向に反し…レアル、スター選手の退団に門戸を開く



同紙は「W杯出場は絶たれたが、レアルは買取り条項を早期行使するか、代替選手を探すかの二択を迫られている」と指摘する。

ジョゼ・モウリーニョ監督は、イブラヒマ・クナテに加えもう1人のCB補強を要求。エデル・ミリトンが11月まで欠場し、ラウル・デ・トマスは戦術に合わないためだ。

マンチェスター・シティはルベン・ディアスを放出せず、インテル・ミラノはアレッサンドロ・バストーニに7000万ユーロを要求している。

財政面では最も現実的な選択肢だったが、負傷で先行きは不透明に。クラブは数週間以内に結論を出さないと、交渉の窓は永久に閉じる。

関連記事：

W杯制覇で巨額ボーナス獲得へ

動画：ロナウド率いるポルトガル、W杯史上初の快挙