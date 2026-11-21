共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナと複数のプレミアリーグクラブが、今季急速に台頭したジローナの17歳CB、ホームズ・ジュニオール・サモラノを注視している。レアル・マドリーの下部組織で3年間を過ごしたU-17スペイン代表DFは、落ち着いたプレーと多才さで欧州の有力クラブのスカウト陣の目を引いている。

広告

マドリーの元下部組織選手をスカウト陣が追う

ESPNによると、ブンデスリーガのクラブに加え、バルセロナとイングランドのトップリーグに所属するクラブも、ジローナのサモラノを視察している。コロンビア系の同DFはエスパニョールからレアル・マドリーの下部組織に加入し、2021年から2024年まで在籍した後、カタルーニャに戻った。今季は17歳ながらリーグ戦8試合に先発し、 カタールでのU-17ワールドカップ に臨むスペイン代表にも招集された。

デコSD、守備陣の補強計画に言及

ハンジ・フリック監督はイニゴ・マルティネスの退団後、守備陣の補強を求めてきた。アンドレアス・クリステンセン、ジュール・クンデ、エリック・ガルシアの負傷により、フレンキー・デ・ヨングをセンターバックで起用せざるを得なくなっている。さらに、ロナルド・アラウホをリヴァプールに期限付き移籍させながら代役を獲得していないため、バルセロナに必要なのはサモラノのような長期的な育成対象ではなく、冬に即座に問題を解決できる選手だ。

1月にDFを獲得する可能性についてカタルーニャ・ラジオで問われたスポーツディレクターのデコは、こう語った。「あらゆる可能性がある。シャビ・エスパルトが定着しつつあり、我々に新たな選択肢を与えてくれていることも分かった。負傷者によって状況が複雑になったのは事実だ。当然、分析し、監督と話し合って決めなければならない。1月に動くなら、何を求めているのかを明確に把握しておく必要がある」

希少な左利きDFに関心

同報道によると、バルセロナは「将来、トップレベルのサッカーへステップアップする可能性があると見ている」ため、サモラノを「しばらく前から」追っている。補強担当者は特に、現在の市場では希少な左利きである点を評価。トップチームの試合で見せる落ち着きに加え、左サイドバックと守備的MFも務められる能力を高く買っている。

広告 広告

カタルーニャのクラブが獲得候補に挙げている10代のDFは、サモラノだけではない。ルート・ナイスタッドも、夏の移籍の可能性が取り沙汰されている。一方、サモラノは現在、エブリマ・トゥンカラを含む複数のバルセロナの有望選手とともにカタールでプレーしており、スカウト陣にとっては国際舞台で彼を評価する新たな機会となっている。

ワールドカップで高まる17歳DFへの注目

カタールでスペイン代表として好プレーを見せれば、来年の移籍市場を前に、プレミアリーグとブンデスリーガのスカウト陣からの関心は一層強まるだろう。バルセロナはまず、1月に経験豊富なセンターバックの獲得を目指すかどうかを決めなければならないが、若手DFの夏の獲得も引き続き明確な検討事項となっている。その後もクラブで先発出場を重ねられるかが、サモラノの次のステップを左右する。