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トルコのガラタサライに所属するロシア人MFアレクセイ・バトラコフが、欧州のビッグクラブから熱視線を浴びている。昨夏の移籍市場で加入して以来、出色のスタートを切り、欧州屈指の新星の一人となった同選手に対し、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンが獲得への関心を強めている。

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21歳のロシア人攻撃的MFは、移籍金2500万ユーロでロコモティフ・モスクワからガラタサライに加入した。実力を証明するのに長い時間はかからず、すぐさまトルコの名門が頼りにする主力の一角に定着した。

バトラコフはガラタサライでの序盤戦で目覚ましい数字を残しており、公式戦13試合で6ゴール4アシストを記録。司令塔としてプレーし、相手ゴール前で違いを生み出せる能力を備えていることからも、攻撃面での影響力の大きさがうかがえる。

このロシア人選手の存在感は国内リーグにとどまらない。チャンピオンズリーグでも4ゴールを挙げ、強豪相手にも高いパフォーマンスを発揮できることを証明しており、これが近頃の欧州クラブからの関心の高まりにつながっている。

トルコ紙『ファナティク』が報じ、「フット・メルカート」が伝えたところによると、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンが同選手の動向を追い始めたという。そのプレーぶりに目を留めた両クラブは、今後の獲得に向けて何らかの動きを見せる前に、その能力をより詳しく見極めたい考えだ。

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バルセロナとバイエルンのスカウトは、11月24日（火）に行われるチャンピオンズリーグのガラタサライ対アストン・ヴィラ戦を視察する見込み。バトラコフを間近でチェックし、その技術レベルや、欧州の強豪相手にも力強いパフォーマンスを続けられるかを評価するという。

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両クラブの関心は、このロシア人選手の将来にとって重要な進展といえる。 とりわけ若手有望株の獲得競争は、ビッグクラブにとって重要なテーマの一つとなっており 、各クラブは短期的に戦力として貢献でき、なおかつ成長を見込んで長年にわたり活躍が期待できる人材の発掘を目指している。

バトラコフに関心を寄せたクラブは、バルセロナとバイエルンが初めてではない。ガラタサライ移籍前にはパリ・サンジェルマンも獲得候補に挙げていた。トルコでの活躍によって再び脚光を浴びたことで、欧州の舞台での将来に新たな可能性が開かれている。

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一方、ガラタサライは新たなスターの一人を簡単に手放すつもりはないようだ。同クラブは、獲得を狙うクラブの動きから選手を守るため、契約解除金を5500万ユーロから1億ユーロに引き上げることを計画している。

ガラタサライ首脳陣が予定しているこの動きは、バトラコフを引き留めたいという意向の表れだ。クラブは昨夏、同選手の獲得に2500万ユーロを投じており、ゴールへの貢献やチームのパフォーマンスへの影響という形で、すでにその成果を得始めている。そのため首脳陣としては、加入から短期間での退団を容易に受け入れるつもりはない。

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アストン・ヴィラ戦は、現時点での同選手のキャリアにおいて重要な一戦となる。バルセロナとバイエルンのスカウトの前で実力を証明する新たなチャンスとなるからだ。ガラタサライはさらなる活躍を期待しており、バトラコフが今のようなパフォーマンスと数字を残し続ければ、欧州移籍市場で最も注目を集める名前の一つとなる可能性もある。