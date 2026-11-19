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ガラタサライ(トルコ)に所属するロシア人のアレクセイ・バトラコフが、欧州のビッグクラブから熱い視線を浴び始めている。昨夏の移籍市場で同クラブに加入して以来、目覚ましいスタートを切り、欧州屈指の新星の一人となったバトラコフに対し、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンが獲得への関心を強めている。

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ガラタサライ(トルコ)に所属するロシア人のアレクセイ・バトラコフが、欧州のビッグクラブから熱い視線を浴び始めている。昨夏の移籍市場で同クラブに加入して以来、目覚ましいスタートを切り、欧州屈指の新星の一人となったバトラコフに対し、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンが獲得への関心を強めている。

21歳のロシア人攻撃的MFは、2500万ユーロの移籍金でロコモティフ・モスクワからガラタサライに加入。実力を証明するのに長い時間は必要とせず、瞬く間にトルコのクラブで欠かせない主力の一角に定着した。

バトラコフはガラタサライでの序盤戦で目を見張る数字を残しており、公式戦13試合で6ゴール4アシストを記録している。プレーメーカーを務め、相手ゴール前で違いを生み出す能力を備えていることもあり、この数字は攻撃面での大きな影響力を物語っている。

このロシア人選手の存在感は国内リーグにとどまらず、チャンピオンズリーグでも4ゴールを挙げている。強豪相手にも高いパフォーマンスを発揮できることを証明しており、これが近頃の欧州クラブからの関心の高まりにつながっている。

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トルコ紙『ファナティック』が報じ、『フット・メルカート』が伝えたところによると、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンがバトラコフの動向を追い始めたという。両クラブは彼のパフォーマンスに目を留めており、今後の移籍市場で獲得に向けた何らかの動きを起こす前に、その潜在能力をより詳しく見極めたい考えだ。

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バルセロナとバイエルン・ミュンヘンのスカウトは、11月24日(火)に行われるチャンピオンズリーグのガラタサライ対アストン・ヴィラ戦を視察する見込みだ。バトラコフを間近でチェックし、技術レベルや、欧州の相手に対して力強いパフォーマンスを続けられるかどうかを評価するとみられる。

両クラブの関心は、このロシア人選手の将来にとって重要な進展となる。 とりわけ若手タレントの獲得競争はビッグクラブにとって重要なテーマの一つとなっており 、各クラブは短期的に戦力面でプラスをもたらし、なおかつさらなる成長が見込めて長年にわたり活躍できる選手の発掘に力を注いでいる。

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バトラコフの名前が取り沙汰されたクラブは、バルセロナとバイエルン・ミュンヘンが初めてではない。ガラタサライ移籍前にはパリ・サンジェルマンも関心を示していた。しかし、トルコのクラブでの活躍によって再び脚光を浴び、欧州での将来をめぐって新たな可能性が開かれている。

一方、ガラタサライは新たなスターの一人を簡単に手放すつもりはないようだ。同クラブはバトラコフの契約に含まれる違約金を5500万ユーロから1億ユーロへ引き上げることを計画しており、獲得を狙うクラブからの引き抜きを防ぐ狙いがある。

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ガラタサライ首脳陣が予定しているこの動きは、バトラコフを手元に置いておきたいという意向の表れだ。クラブは昨夏、彼の獲得に2500万ユーロを投じ、すでにゴールへの貢献やチームパフォーマンスへの影響という形でその成果を得始めている。そのため、短期間での退団は首脳陣として容易に受け入れられるものではない。

アストン・ヴィラ戦は、現在のバトラコフのキャリアにおいて重要な一戦となる。バルセロナとバイエルン・ミュンヘンのスカウトの前で実力を証明する新たなチャンスとなり、ガラタサライもさらなる活躍に期待を寄せている。同じレベルのパフォーマンスと数字を維持し続ければ、バトラコフは欧州移籍市場で最も注目される存在の一人になるかもしれない。