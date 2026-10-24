近年、レアル・マドリーにはたびたび批判が向けられてきた一方で、ライバルのバルセロナはハンジ・フリック監督の下での攻撃力を絶賛されてきた。モウリーニョは、ある明確な理由から、こうした状況を「公平ではない」と表現した。

「我々は完成されたチームとして見られています。そもそもサッカーで完成されたチームになること自体、非常に難しいのですが、我々はまだその過程の進んだ段階にすら達していません。一緒に仕事を始めてから、まだ3カ月しかたっていないのです」と、日曜日の対戦を前にした記者会見で説明した。

「我々は完成されたチームには程遠い。まだ始まったばかりです。監督がチームを知り、分析して進むべき道を示し、選手たちも監督とそのやり方を知っていく段階にあります」とモウリーニョは続けた。

だからこそ「この成長段階にあるチームを、何年もかけて連係を築いてきたチームと比較するのは公平ではないと思います」。また、フリックとの対戦を実力を測る物差しと捉えるつもりもない。「それまでに成し遂げたことは、この試合では何の意味も持ちません。本当に特別な試合です」

直近7回のクラシコで6勝を挙げ、やや優勢とみられるバルセロナとの一戦がどのような結果に終わろうとも、レアル・マドリーの指揮官は確信している。「レアル・マドリーはモウリーニョとともにタイトルを獲得する！」