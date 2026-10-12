オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングは、バルセロナでのキャリアにおいて注目すべき転機を迎えようとしている。ドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、彼をセンターバックで起用する可能性を試し始めたためだ。この動きは、戦術的な解決策にとどまらず、膝の状態に関する医学的な懸念、さらには中盤のポジション争いにも関係している可能性がある。

ジャーナリストのサンティ・オバジェはラジオ局「カデナ・セール」で、デ・ヨングが全体練習に復帰した後、センターバックの位置で練習していたことを明らかにした。この選択が、次の段階に向けたフリックの構想の一部となり得ることを示す兆候もある。

この動きは、オバジェが伝えた医学的見解の存在によって、さらに重要性を増している。その見解によれば、選手が手術を受けることが必要となる可能性があり、外科的処置を行わない場合には膝の不安定な状態が続く恐れがあると警告されている。これはピッチ上での一部の動作を遂行する能力に影響を及ぼしかねない。

中盤でのプレーは、デ・ヨングに絶え間ない方向転換を強いるほか、加速や急停止も求められる。これらの動作には膝関節に大きな安定性が必要となる。一方、センターバックでのプレーは、こうした動作の一部の頻度を減らす可能性があるが、そのポジションに伴う身体的要求がなくなるわけではない。

フリックがデ・ヨングのポジション変更に道を開く

デ・ヨングをセンターバックで起用する選択肢は、ドイツ人指揮官の構想において新しいものではなかった。フリックは以前、ヘタフェ戦を前にした記者会見でこの可能性に言及し、こう語っていた。「もちろん彼はプレーできる。我々にはいくつかの選択肢があり、フレンキーはセンターバックでプレーする選択肢の一人だ」

問題は医学的な状態だけに関わるものではない。中盤では競争が激化しており、マルク・ベルナルが利用可能な選択肢に含まれているほか、バルセロナの主要メンバーの名前も並ぶ。一方で、フリックがデ・ヨングをペドリの直接的な代役と考えているようには見えない。こうした状況が、指揮官に対し、選手により多くの出場機会を与える新たな役割を模索させる可能性がある。

復帰の入口となるベティス戦

回復状況については、最近の兆候は良好に見える。フリックの発言によれば、デ・ヨングは練習中に良い状態を感じており、痛みもないという。フリックはレアル・ベティス戦での復帰の可能性に言及しつつ、コンディションを取り戻すために十分な時間を与える必要性を強調した。

バルセロナの監督はこう語った。「ベティス戦では起用可能かもしれない。彼は良い状態で痛みもないが、時間が必要だ。我々はその時間を与えるつもりだ」

オランダ代表MFは、クラシコでのレアル・マドリード戦を前に完全な状態に到達することを望んでいるが、公式戦復帰は彼のフィジカル面の進展とコーチングスタッフの判断次第となる。

新たなポジションは退団への道を開くのか?

デ・ヨングをセンターバックに転向させる可能性は、バルセロナでの彼の将来についての疑問を生じさせる。彼はキャリアの大半を中盤の選手として過ごし、このポジションでチームの重要な存在の一人だった。

もし選手が、新たな役割によって中盤での自身の立場が縮小する、あるいは自分の能力に合致しないと感じれば、それが将来の判断に影響を与える可能性がある。ポジション変更がクラブでの将来にも関係しているのではないかという推測もあるが、提示されている情報の中に、バルセロナが彼の退団を容易にする方向に向かっているという確証はない。

真の試練は、デ・ヨングが完全なコンディションを取り戻したときに訪れる。そのとき、フリックの選択が、彼をセンターバックで起用することが再配置に向けた継続的な方針なのか、それとも回復状況とチームの必要性によって生じた一時的な解決策なのかを明らかにするだろう。

大きな驚き:フリックが復帰後のデ・ヨングを驚かせる