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バルセロナは、ハンジ・フリック監督の下で完全に構想外となったアレハンドロ・バルデについて、今度の1月の移籍市場での売却を引き続き検討している。以前からマンチェスター・ユナイテッドが関心を示す中、監督から公の場で厳しい評価を受けたスペイン代表DFは、カンプ・ノウでの将来を真剣に考え直す必要に迫られている。

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バルセロナで構想外となったバルデ

『The Athletic』によると、バルセロナは今度の1月の移籍市場で バルデを放出する 準備を整えている。23歳のDFは、フリック監督がカタルーニャで指揮を執るようになって以降、チーム内の序列を大きく下げた。バルセロナは夏の放出にも前向きだったが、最終的にはこのサイドバックを残留させた。

マンチェスター・ユナイテッドも今年初め、スペイン代表DFの 期限付き移籍での獲得 を検討していた。しかし、バルデの今季の出場は途中出場5試合、計124分にとどまる。フリック監督は起用を見送り続けており、ラ・マシア出身のバルデの将来は不透明になっている。

フリック監督が公の場で厳しい評価

最近の公の場での発言を受け、監督と選手の関係はますます緊張している。フリック監督は、 バルデの現在の調子と自身の戦術への適性を評価する際 、厳しい言葉を隠さなかった。先月、自身の起用判断について「彼には普段、自分のプレーをするために必要な自信がなかったし、チームが求める高い位置からのプレスを実行する確信もなかった」と説明した。

報道によると、バルデは試合に出る機会が極めて少ないこともあり、この発言を厳しいメッセージとして受け止めた。その後、フリック監督は非公開で話し合い、バルデがなおポジション争いに加わる存在だと伝えたものの、影響は大きいようだ。

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カンプ・ノウでの戦術面の苦戦

バルセロナの首脳陣は、アタッキングサードでのバルデの成長が見られないことに不満を募らせている。同じ報道によると、クロスの質や攻撃面での貢献は明らかに伸び悩んでいる。一方、フリック監督が求める高い位置からのプレスには、極めて高い集中力が必要だ。

その結果、ドイツ人指揮官は守備陣で別の選択肢を優先している。ジョアン・カンセロが復帰して以降、左サイドバックとしての出場時間の大半を占め、19歳のシャビ・エスパルトも最近負傷するまでは好プレーを見せていた。フリック監督は守備陣の負傷者を補うため、MFフレンキー・デ・ヨングや20歳のブライアン・ファリナスさえもバルデより優先して起用した。バルセロナのトップチームで173試合に出場してきた選手にとって、序列の劇的な低下だ。

重要な1月の移籍市場へ

バルデは当初、故郷での生活にすっかり落ち着いているとして、夏の退団を拒んだ。新体制の下で先発の座を争うつもりで、残留の意思を明確にしていた。しかし今、DFは現チームでの厳しい現実をはっきりと認識している。退団にはまだ同意していないものの、再びポジションを勝ち取る可能性はますます低くなっている。