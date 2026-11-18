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複数のイタリアメディアによると、アレハンドロ・バルデはバルセロナで出場機会が減り、退団を希望している。代理人のジョルジュ・メンデスはASローマやユヴェントスなどに同選手を売り込んだが、今のところ望む結果は得られていない。

バルデは当時のロナルド・クーマン監督の下、2021年9月にバルセロナのトップチームでデビューした。左利きの同選手はすぐに頭角を現し、次に指揮を執ったシャビ・エルナンデス監督の下でレギュラーに成長した。

2024年夏にフリック監督が就任してからも、当初は重要な戦力だった。2024-25シーズンは47試合に出場し、プレー時間は3500分弱に達した。昨季も42試合で2800分間プレーし、左サイドバックとして頻繁に起用された。

しかし、今季に入って状況は一変した。昨夏、世界王者スペインの代表メンバーに入らなかった、同国代表で7試合出場のバルデは、今季ここまで途中出場5試合で計124分間しかプレーしていない。序列ではジョアン・カンセロも、19歳のシャビ・エスパルトもバルデを上回っている。

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バルセロナは今冬、高額の移籍金が得られる選手の放出を実現し、獲得を望む新たなセンターバックをSpotifyカンプ・ノウに迎えたい考えだ。フリック監督は負傷者の影響で守備の中央でたびたびやりくりを強いられ、フレンキー・デ・ヨングを起用したこともある。

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バルデの契約は2028年半ばまでで、その市場価値は約4000万ユーロとされる。バルセロナは売却を最も望んでいるが、数カ月前には6000万ユーロを要求していたことを考えると、その実現はやや現実味に欠ける。

メンデスは来週、バルセロナの首脳陣と会談し、バルデの将来について話し合う予定だ。この「スーパー代理人」はすでに同選手をASローマとユヴェントスに売り込んでいる。両クラブのうち、より有力な選択肢とみられるのはトリノのクラブだ。

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ユヴェントスは当初、移籍金が約3000万ユーロと見込まれるアタランタの左サイドバック、ロレンツォ・ベルナスコーニ（23）の獲得を優先している。今冬の獲得が不可能と分かれば、交渉をシーズン終了後まで延期し、来季までの左サイドの穴を埋めるためにバルデを期限付き移籍で迎える必要がある。

ただ、バルデとバルセロナが期限付き移籍のみの案を受け入れるかは疑問だ。ASローマはすでにメンデスに対し、今冬は新たな左ウイングの獲得を優先すると伝えている。比較的低いレンタル料でバルデを獲得できる場合に限り、オリンピコでの有力な補強候補となる。また、パリ・サンジェルマン、モナコ、マンチェスター・ユナイテッドもバルデとの関連が報じられている。