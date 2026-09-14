ラシン・サンタンデールのモロッコ人FWヤセル・ザベイリが水曜、非凡なラ・リーガでの滑り出しを引っさげてバルセロナへと乗り込む。開幕5試合で5得点を記録し、今季屈指のサプライズとなった彼は、カンプ・ノウでのバルセロナとの一戦を控えている。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、この21歳のモロッコ人FWは昨年5月から母国代表としてプレーする国際的な選手となり、これに先立って2025年U-20ワールドカップでシルバーボール賞に輝いていた。同大会では5得点を挙げ、そのうち2点は決勝のアルゼンチン戦で記録したもので、その後ヨーロッパの舞台で目覚ましい旅路をスタートさせた。

ザベイリはマラケシュで生まれ、モハメド6世アカデミーで育成を受けた後、ウニオン・トゥアルカ、続いて2024年8月にポルトガルのファマリカンへ移籍し、2028年までの契約を結んだ。

そしてU-20ワールドカップでモロッコ代表として活躍したことで市場価値が著しく上昇し、2026年2月にフランスのレンヌへ2029年まで続く契約で移籍した。

その後、ザベイリはラシン・サンタンデールへ1シーズンのレンタルで加入した。これは、より多くの出場機会を得て、ヨーロッパの主要リーグの一つで経験を積む機会を彼に与えることを目的とした一手だった。

このモロッコ人FWはサンタンデール到着時に目標を掲げ、こう語っていた。「僕の目標は10得点を挙げることだ」。だが彼はわずか5節でその半分を達成し、ラージョ・バジェカーノ戦でのゴールが取り消されていなければ6点に到達していたはずだった。彼の得点ペースは56分に1得点となっている。

ザベイリは絶え間ない動き出しと、相手の守備ラインの背後のスペースを突く能力に長けており、これがベテランのセルヒオ・カナレスを筆頭とするラシンのチャンスメーカーたちに多彩な選択肢を与えている。

チームの指揮官ホセ・アルベルト・ロペスは、この選手がセンターバックの背後のスペースを読むことと、際立った形で攻撃を仕留めることに長けていると語った。

ラシンのスポーツダイレクター、チェマ・アラゴンはザベイリを「空いたスペースへ動き出すことに長け、巧みに攻撃を仕留める」と評し、クラブが彼との契約にこだわった理由を示唆していた。

ザベイリにとってラ・リーガでのバルセロナとの初対戦となる今回の試合は、彼にとって特別な意味を持っている。というのも、彼は以前、カタルーニャのクラブでプレーするという夢を明かし、こう語っていたからだ。「僕の目標はバルセロナでプレーすることだ。子どもの頃からバルセロナを愛してきた」。