18歳のエジプト人ストライカー、ハムザ・アブドゥルカリムはバルセロナでのキャリアにおいて重要な局面を迎えている。彼の将来は、スポーツディレクターのデコが手掛けるいくつかの移籍交渉にかかっており、それでも彼は自らの能力を監督ハンジ・フリックに認めさせようと、休暇を犠牲にしている。

カタルーニャ紙「スポルト」によれば、今後数週間が選手の運命を決定づける分かれ道になるという。特にチームが明日月曜日、イングランド中部イースト・ミッドランズ地方へ移動し、イギリスのセント・ジョージズ・パークで開催される準備合宿に参加する予定であることが背景にある。同地でチームは2026-27シーズンに向けて1週間を過ごすことになる。

チャンスのための犠牲

アメリカ、メキシコ、カナダで開催された前回のワールドカップにエジプト代表として出場したアブドゥルカリムは、2週間前からフリックのトレーニングに早期合流するため夏の休暇を短縮した。これはドイツ人指揮官の構想の中に自らの居場所を確保したいという真剣な意欲を反映した動きだ。

このエジプト人ストライカーはCEウロパとの練習試合を背番号9で先発出場し、ゴールこそ挙げられなかったものの、ピッチで過ごした45分間で良いパフォーマンスを見せた。

有望な数字を持つ将来有望なタレント

アブドゥルカリムは「カンプ・ノウ」の内部で高く評価されている。その特徴的な攻撃スタイルと、ゴールに背を向けてプレーできる能力、さらにクラシックなタイプのストライカーであることがその理由だ。

昨シーズン、わずか2か月間バルセロナのユースチームでプレーした間に、彼は10試合で6ゴールを記録し、これがトップチーム初招集につながった。ワールドカップでは4試合で57分間プレーした。

フロントの計画と複数のシナリオ

同紙によれば、スポーツ部門の計画はこのストライカーをトップチームのごく近くに置き続けるというものだ。彼はフリックの指導の下で定期的にトレーニングを行い、必要な場合は控えのストライカーとしてプレーし、出場時間が少なくなるシーズンの期間中はBチームに合流することになる。

また、スペイン2部リーグより上のリーグで経験を積むためにレンタル移籍する可能性も排除されていない。

デコの移籍交渉が運命を決める

しかし、アブドゥルカリムの将来は、移籍市場におけるデコの動きに大きく左右される。スポーツディレクターは依然としてロベルト・レバンドフスキの代役の確保を目指しており、アルゼンチン人のフリアン・アルバレスが第一候補となっている。だがアトレティコ・マドリードは看板選手を売却しないという姿勢を崩しておらず、これがコーチングスタッフに他の代替案を探させることとなった。

また、スペイン代表としての欧州王者であるフェラン・トーレスの将来も依然として不透明だ。彼の契約は2027年6月30日に満了となり、複数のクラブが関心を寄せている。中でも最も注目されるのがルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマンで、このスペイン人選手が移籍した場合、アブドゥルカリムにより大きなチャンスが開ける可能性がある。