バルセロナでの活躍の後…サウジアラビア人医師が、アル・ヒラルでのカンセロの不振の理由を明かす

スポーツ外傷の専門家であるサウジアラビア人医師ラカン・アルワビル氏は、現在バルセロナで目覚ましい活躍を見せているポルトガル人選手ジョアン・カンセロが、サウジアラビアのアル・ヒラル在籍中にパフォーマンスが低下し、度重なる怪我に見舞われた理由を明らかにした。

カンセロは昨冬の移籍期間中にアル・ヒラルからレンタル移籍で去り、その後バルセロナで爆発的な活躍を見せ、カタルーニャのクラブは彼の完全移籍を希望している。

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怪我やパフォーマンスの低下について、ラカン・アルワビル氏は番組『アル・ムンタサフ』でのコメントで次のように述べた。「カンセロのアル・ヒラルでの度重なる怪我には多くの原因がある。出場時間、ポジションの変更、そして根本的なフィジカルコンディションなどが挙げられる」。

さらに彼はこう付け加えた。「これらはすべて周知の要因だが、隠れた要因は心理的な側面にある。このポルトガル人スターは、監督からの扱いなどの理由で、アル・ヒラルでの生活に満足していなかったのだ」。

そして、「カンセロは偉大な選手であり、世界最高のサイドバックの一人として評価されている。しかし、彼に起きたことは純粋に心理的な問題だ。現在バルセロナで輝いていることがその証拠だが、両チームでの経験にはいくつかの違いがある」と締めくくった。