スカイ・イタリアによると、先週末バルセロナで会合が開かれた。守備のレジェンドでイタリア代表テクニカルディレクターのパオロ・マルディーニと、イタリアサッカー連盟アドバイザーに就任したばかりのレオナルドが同席した。

2人は、魅力的だが複雑な代表監督職への就任をグアルディオラに働きかけている。彼は昨季限りで10年率いたマンチェスター・シティを退任し、1年間の休養を予定しているが、マルディーニらはそれでも説得を続けている。

イタリア側にとって彼は理想的な候補だ。グアルディオラに課せられた使命は、サッカー大国イタリアを再び栄光へ導くこと。2021年の欧州選手権制覇を除けば、イタリアはここ10年忘れたいほど低迷している。 4度のW杯優勝を誇る同国だが、2018、2022、2026年大会と3大会連続で予選敗退。2024年欧州選手権でも準々決勝でスイスに敗れ、失望は続いている。

グアルディオラ招聘は実現するか。イタリアにはほかにも候補が2人いるという。

2026年W杯予選敗退を受け、現在はラツィオを率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ前監督は4月初めに辞任。6月のルクセンブルク、ギリシャとの親善試合（いずれも1-0）ではシルヴィオ・バルディーニが暫定指揮を執った。 新監督の初陣は9月末のネーションズリーグ開幕戦ベルギー戦となる。

グアルディオラに加え、イタリアサッカー界は黄金期を象徴する2人の名将にも注目している。2006年W杯優勝メンバーのアンドレア・ピルロと、2021年欧州選手権制覇のロベルト・マンチーニだ。 ピルロは現在UAEのユナイテッドFCを率い、マンチーニは6月までカタールのアル・サッドを指揮し現在は無所属だ。