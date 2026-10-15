ドイツ紙ビルトが報じた。ウイングのアデイェミとBVBの契約は、本来2027年まで残っていた。終了したシーズンの終盤、BVB首脳陣は当初のためらいを経て、24歳のアデイェミとの早期契約延長に動いた。しかし、本人は翌年にクラブを去る意向を明確にした。その後、ドルトムントはFCバルセロナと交渉し、最終的に同クラブからアデイェミの移籍金2200万ユーロが支払われた。

報道によると、BVBは今になって一連の経緯に不満を抱いている。アデイェミはバルセロナでこれまで目覚ましい活躍を見せており、公式戦10試合で早くも7ゴールに関与している。そのためドルトムント側は、同選手との契約延長を望んだ判断は間違っていなかったと考えている。

今後BVBは、先を見通せるようにするため、契約延長にさらに早い段階から取り組む方針だという。そこで焦点となっているのが、2028年まで契約を結んでいるグレゴール・コベル、ヴァルデマール・アントン、ユリアン・リュエルソンの3選手だ。BVBはアデイェミの場合のような長期にわたる話し合いや交渉を避けるため、主力の3人との契約をできるだけ早く延長したい考えだという。

BVBが早期に契約を延長できる可能性は？

報道によれば、最も円滑に話し合いが進みそうなのはアントンだ。センターバックの同選手はドルトムントでニコ・シュロッターベックの相棒として定着し、シュロッターベックが負傷で離脱している間は守備陣を率いている。また、11月にはリュエルソンとも話し合う予定だという。同選手にはイングランドから断続的に関心が寄せられているが、契約延長によって早期にその動きを封じられる可能性がある。

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また、ビルト紙はコベルとの再契約の可能性も高いとみている。コベルが考え直すとすれば、絶対的なトップクラブで自身が入れるGKの枠が空いた場合に限られるという。これまでそうしたことは起きておらず、28歳の同選手も近いうちに2028年以降まで契約を延長する可能性がある。