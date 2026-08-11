ここ数週間、ボルシア・ドルトムント首脳陣は、すでに確かなものとなっており、なおかつ1.FCケルンのサイード・エル・マラに対する非常に強い関心について口を閉ざしている。両クラブは以前から激しく交渉を続けている。19歳の移籍をBVBがまとめきれないとなれば、よほどのことだろう。

とはいえ、ここ何年もの間に何万人ものサッカー選手の発言から分かっていることがある。この業界では、何も排除すべきではないということだ。そして、ここでジャンニス・コンスタンテリアスの話になる。テッサロニキのPAOKに所属する23歳は、エル・マラ獲得が実現しなかった場合のドルトムントのプランBだという。

「少しのスピードと、少しの1対1でのドリブルは、間違いなく私たちが探している要素だ」。BVBのスポーツディレクター、オーレ・ブックは最近、求める選手像について少なくともそこまでは明かしていた。これは極めて自然なことだ。というのも、現在のスカッドにはそうした特長を体現する選手がいないからだ。カリム・アデイェミはFCバルセロナへ放出していた。

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ジャンニス・コンスタンテリアスとVfBシュトゥットガルトを巡る狂騒の移籍騒動

コンスタンテリアスは、まさにそうした能力を完全に備えている。持ち味は細かなボールコントロール、ドリブル、卓越した技術、そしてライン間での優れた状況把握だ。このギリシャ人選手は両足を使え、パスの精度も高く、クラシックなトップ下でもウイングでも柔軟に起用できる。

仮に予想に反してコンスタンテリアス案件が一気に現実味を帯びることになったとして、ブックが2024年のギリシャ王者PAOKにコンタクトを取らなければならないとすれば、それはほとんど奇跡に近い。18試合出場の代表歴を持ち、これまで育成元クラブで公式戦189試合に出場して44得点26アシストを記録しているこの選手は、これまでにも何度も移籍寸前まで行っていたからだ。

その場合、ブックはVfBシュトゥットガルトの同僚ファビアン・ヴォールゲムートに電話してみるのが賢明だろう。シュヴァーベンのスポーツ担当取締役はちょうど1年前、コンスタンテリアスをネッカー川のほとりへ連れて来るために、まさに長い遍歴を経験し、そして失敗した。

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PAOKの「拳銃大統領」、コンスタンテリアスの移籍を禁じる

だが、それは本人たちの落ち度によるものではなかった。原因は、ロシア系ギリシャ人実業家で、PAOKの会長をもうすぐ10年務めるイバン・サビディスにあった。振り返れば、サビディスとは、2018年3月にPAOKとAEKアテネの激しい試合でゴール取り消しのあと、怒りのあまり腰に拳銃を差したままピッチへ駆け込み、主審に詰め寄った人物だ。これを受けてギリシャ選手権は3週間中断され、4年後、この67歳には執行猶予付きで25カ月の判決が下された。

サビディスは、どんなことがあってもコンスタンテリアスを放出するつもりはなかった。だが、その後は選手本人の移籍希望と、VfBから目標としていた移籍金2000万ユーロを得られる見通しによって態度を軟化させた。しかし、彼は感情の起伏が非常に激しいPAOKファンの存在を計算に入れていなかった。彼らは――控えめに言っても――激しく反発し、クラブの進め方を強く批判した。なにしろ、100周年のシーズンにスカッド最高の選手を手放そうとしていたのだから。

そして、コンスタンテリアスはシュトゥットガルトへ向けて出発する直前、アムステルダム空港の搭乗ゲートでサビディスから電話を受けた。内容はこうだ。移籍は中止、すぐにハーグのトレーニングキャンプへ戻れ。数日後、コンスタンテリアスとサビディスは写真の中でそろって親指を立て、いかにも演出めいた発言で互いを称え合った。コンスタンテリアスが2029年まで契約延長を果たしたからだ。

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「ネイマールを見ているよう」 ジャンニス・コンスタンテリアスは早くから輝きを放っていた

前季、コンスタンテリアスは最終的に40試合で14得点9アシストを記録した。どうやらこの移籍騒動をすぐに振り払い、チームのリーダーとしての存在感をますます強めていった。PAOK主将ディミトリス・ペルカスは自身のインスタグラムのストーリーにこう記した。「僕たちの中の小さな魔法使いだ」

コンスタンテリアスは、移籍不成立には幼い頃から慣れている。2021年9月に国際大会デビューを果たし、ギリシャメディアから「18カラットの才能」と呼ばれる3年前、コンスタンテリアスはFCバルセロナのトライアルに参加していた。当時まだ15歳だった彼に対し、カタルーニャ勢は50万ユーロを提示。FCバイエルン・ミュンヘンやFCフラムもオファーを出し、アヤックスとFCチェルシーも関心を示していた。

しかしPAOKは7桁の金額にこだわった。それを払おうとするクラブはなかったため、コンスタンテリアスは2013年に加入したクラブに残留した。加入元は、コンスタンテリアスの出身地ヴォロスにあるアマチュアクラブ、アギア・パラスケヴィだった。彼はそこで、すでに子どもの頃から大きな驚きをもたらしていた。当時クラブのアカデミー責任者だったアレクサンドロス・マラカシオティスは、彼についてこう語っている。「彼のような選手は毎日現れるものではない。50年に一度ですらない。彼には唯一無二の才能がある。私にとって彼は現象だ。1対1になれば、まるでネイマールを見ているようだ」

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「魔法のようなことができる」 これがジャンニス・コンスタンテリアスの手本

このブラジル人を、コンスタンテリアスはかつて「僕の最大の手本」と呼んだ。理由はこうだ。「彼のプレースタイルは、誰よりも魅力的だと思う」。一方、自身のスタイルについては「クリエイティブ。ピッチの最後の3分の1でも、常にもうひとつ特別なものを加えたい」と表現している。

その力を、最終節でつかんだ優勝タイトルの翌シーズンには、危うくレッドブル・ザルツブルクで発揮するところだった。当時コンスタンテリアスは21歳で、オーストリア人のチームメート、シュテファン・シュヴァブは彼についてkickerにこう語っている。「彼は攻撃的な選手タイプで、実際どんなシステムでもプレーできる。技術は抜群だ。スピードがあり、ボール扱いもうまく、相手をかわすことも、味方を生かすこともできる。並外れた選手で、魔法のようなことができる。トップリーグでプレーするだけのクオリティーは間違いなくある」

だが、予想できるように、ザルツブルクから数百万ユーロ規模のオファーがあったにもかかわらず、この移籍は実現しなかった。PAOKがコンスタンテリアスを手放したのは一度だけで、それも162日間に限られていた。2021-22シーズン後半、ベルギーのKASオイペンで、ドイツ人指揮官シュテファン・クレーマーの下などでレンタル移籍を経験した。

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ジャンニス・コンスタンテリアス：BVBのプランB、ユヴェントス・トリノも関心

数字だけを見れば、出場8試合で先発は一度もなく、プレー時間はわずか157分と、この武者修行は決して華やかなものではない。だが、その短い海外経験は成長にとって非常に重要だった。その後、コンスタンテリアスはPAOKでますますブレイクスターへと成長していった。

そして、またしても夏がやって来た。再びこのMFを巡って数多くのうわさが流れており、有力な行き先のひとつがユヴェントス・トリノだ。もしかすると、コンスタンテリアスは間もなくこの伝統クラブの史上最高額の売却選手になるかもしれない。このランキングのトップに立つのは、2025年に1.FCニュルンベルクへ移籍したステファノス・ツィマスで、PAOKは彼によって合計で約2200万ユーロ弱を得た。

コンスタンテリアスは、自身を取り巻く騒動にはすでに慣れているようだ。今回こそ移籍は実現するのだろうか。不透明な将来に影響されていないことは、まさに今、彼自身が証明している。ヨーロッパリーグ予選3試合で、すでに3得点1アシストを記録しているのだ。

ジャンニス・コンスタンテリアス：プロキャリア一覧