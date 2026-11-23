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月曜日、ある報道により、ラシン・サンタンデールのスターであるモロッコ人のヤシル・ザビリが、スペインの別のビッグクラブへの移籍を望んでいることが明らかになった。

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モロッコ人スターのヤシル・ザビリが、今シーズンのラ・リーガで輝きを放ち続けている。日曜日に行われたラ・リーガのレアル・ソシエダ戦で、所属するラシン・サンタンデールのために2ゴールを記録した。

ザビリは立ち上がりから勢いを見せ、6分にネットを揺らしてチームに先制点をもたらすと、そのわずか2分後にこの試合2点目を挙げた。

輝きを放つモロッコ人スターは今季のラ・リーガでの得点数を11に伸ばし、得点王争いに力強く割って入った。

これでザビリは、バルセロナのスターであるスペイン人のラミン・ヤマルを抜いて3位に浮上した 。ヤマルの得点数は10。ザビリより上位には、15ゴールを挙げているバルサのブラジル人FWハフィーニャ、そして13ゴールを記録しているレアル・マドリーのフランス人FWキリアン・エンバペがいる。

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番組「エル・チリンギート」の報道によると、同選手はバルセロナへの加入を強く望んでおり、その市場価格は2000万ユーロ近くになるとされている。

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ヤシル・ザビリとは？

モロッコの若きスター、ヤシル・ザビリは、そのキャリアに類まれな章を書き加え続けている。短期間のうちに、モロッコのピッチで将来を嘱望される逸材から、ラ・リーガのラシン・サンタンデールで止まることを知らないゴールマシンへと変貌を遂げ、代表チームでも最も注目される新たなアタッカーの一人となった。

ヤシル・ザビリは2005年2月23日、モロッコのマラケシュで生まれた。サッカーに情熱を注いで育ち、その後ムハンマド6世フットボールアカデミーに入団。同アカデミーはモロッコ、そしてアフリカ大陸随一の育成機関とされ、ユセフ・エン=ネシリ、アゼディン・ウナヒ、ナイフ・アゲルド、アブデルカビル・アブカルといった世界的スターをモロッコ代表に輩出してきた。

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アカデミーで数多くの才能がひしめく中、ザビリは確かな存在感を示し、モロッコのユニオン・トゥアルガの関係者の目に留まった。同クラブと正式に契約を結び、2024年にプロとしてのキャリアをスタートさせた。

指導者たちは、圧倒的なスピード、高いドリブル技術、そしてペナルティエリア内での鋭いポジショニングセンスを持つ彼を、センターフォワードやウイングとして重用した。

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ポルトガルでの挑戦、そしてスタッド・レンヌへの扉

ザビリがユニオン・トゥアルガのトップチームで実力を証明するのに、長い時間はかからなかった。出場初期の試合で3ゴール1アシストを記録すると、2024年8月にはポルトガルのファマリカンと4シーズンの契約を結び、ヨーロッパへと渡った。

ポルトガルでは、Bチームで6試合5ゴールと活躍し、首脳陣はすぐに彼をトップチームへ引き上げた。2025-2026シーズンにはプリメイラ・リーガでもゴールを重ね、欧州のビッグクラブがこぞって獲得に乗り出した。最終的にフランスのスタッド・レンヌが2026年2月2日に正式契約を締結し、契約期間は2029年6月までとなっている。

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モロッコで成し遂げた歴史的快挙

2025年チリW杯の国際舞台で、ザビリはU-20モロッコ代表の主軸を担った。2024年の北アフリカ選手権優勝に貢献したほか、2025年にエジプトで開催されたU-20アフリカネイションズカップでは準優勝を果たした。ただし同大会では足首に大きなけがを負い、勝負どころの試合には出場できなかった。

しかし、真の栄光が訪れたのはチリで開催されたU-20ワールドカップ（2025年10月）だった。ザビリはU-20モロッコ代表をけん引し、世界王者に輝くという歴史的快挙を成し遂げた。グループステージではスペイン戦（2-0）、ブラジル戦（2-1）でゴールを決めて快進撃の口火を切ると、決勝のアルゼンチン戦（2-0）では2ゴールを挙げて勝利をもたらし、最高の形で大会を締めくくった。さらに大会得点王（5ゴール）と、大会で2番目に優れた選手に贈られるシルバーボールの2冠に輝いた。