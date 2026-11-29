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FCバルセロナは日曜日、前日のレアル・マドリーの衝撃的な敗戦を生かした。リアソールでの見応えある一戦は1-5で決着。先制点を挙げたのはラミン・ヤマルだったが、そのゴールを生んだのはダニ・オルモの見事なひらめきだった。オルモもその後に得点。ラフィーニャはバルサでハットトリックを達成した。バルセロナは現在、アトレティコに勝ち点5差、レアルに同6差をつけている。

ここ数週間はセンターバック、さらには右サイドバックとして起用されていたフレンキー・デ・ヨングは、リアソールで本来の中盤に復帰した。ペドリとともに守備的なコンビを組み、ロドリは控えに回った。

開始からまだ1分半もたたないうちに、バルセロナは驚くべき形で先制する。完全にフリーだったダニ・オルモは、ヤマルの低いクロスを誰もが驚くことに股の間を通して見送った。それが妙手となり、クロスはそのままゴールへ転がり込んだ。

デポルティーボはすぐさま猛然と反撃し、ほどなくしてジェレマイ・エルナンデスに同点の好機が訪れた。しかし、走り込んだMFはジョアン・ガルシアとの一対一で決められない。その少し後、GKはついに失点する。ピエール＝エメリク・オーバメヤンがスペイン人GKの頭上を越す鮮やかなチップシュートを決め、1-1とした。

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デポルティーボが同点の状態でいられたのは約10分間だった。アンソニー・ゴードンが左サイドで対面の相手を抜き去り、オルモへ精度の高いクロスを供給。オルモはGKレオ・ロマンに当てながらニアサイドへヘディングシュートを決め、1-2とした。前半の残り時間、意外にも最も危険な存在だったのはエリック・ガルシア。しかし、DFにゴールは生まれなかった。

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後半、バルセロナはほどなくして3点目を奪う。ヤマルが絶妙なタッチでラフィーニャにクロスを送り、ラフィーニャは巧みなヘディングでロマンの脇を抜いた。その後、カタルーニャのチームは明らかにペースを落とした。それでもヤマルが1-4としたかに見えたが、このスター選手はわずかにオフサイドだった。

バルセロナにはすぐに気がかりな出来事が起きた。フレンキー・デ・ヨングは明らかにどこかを痛めており、60分頃にピッチに倒れた。オランダ代表は腕を上げ、ほぼ直後にアンドレアス・クリステンセンと交代。クリステンセンにとっては復帰戦となった。デンマーク人選手は筋肉の負傷で直近の2試合を欠場していた。

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デポルティーボはバルセロナに圧倒され、その後ほどなくしてスコアは1-4となる。ジュール・クンデが絶妙なタイミングでゴードンを裏へ送り、ブロックされたゴードンのシュートがラフィーニャの元に届く。ファーサイドにいたラフィーニャは対面の相手をかわし、至近距離からロマンにまったく反応の余地を与えなかった。

元テルスターのザカリア・エッダフチューリは終盤にデポルティーボで途中出場し、素晴らしい印象を残した。ゴール隅を狙う強烈なシュートも放ったが、ガルシアが体を伸ばし、ぎりぎりでセーブ。デポルティーボに追加点は生まれず、バルセロナがさらに得点した。アディショナルタイム、ラフィーニャがヤマルの低いクロスを押し込み、1-5とした。