バルセロナはリーガ・エスパニョーラで完璧なスタートを継続し、第5節でレバンテを4-2で下して開幕5連勝を達成した。この試合ではカタルーニャのチームが長い時間にわたって主導権を握ったが、終盤に明らかに失速し、ホームチームに試合の流れへ復帰する機会を与えることとなった。

バルセロナは、ラージョ・バジェカーノに勝利したレアル・マドリードから数時間後にこの試合に臨み、勝ち点3差でリーグ首位の奪還を目指していた。ハンジ・フリックはいつもどおり4-3-3のシステムで、前線にゴードン、ラフィーニャ、ラミン・ヤマルを配し、中盤にはロドリを先発起用した。

先制点はチャビ・エスパルトによるもので、彼はペナルティーエリアの縁でボールを受け、持ち上がってから狭い角度から精密なグラウンダーのシュートを放ち、5分にネットを揺らして、バルセロナに早い時間帯でのリードをもたらした。

ゴールの後もバルセロナはいつものスタイルを貫き、ポゼッションと絶え間ないボールの動きで、各ラインの選手たちの好調を活かした。一方のレバンテは16分にラトコフとブルヘスの2度の試みでリアクションを見出そうとしたが、カタルーニャのチームの守備は堅固さを保ち、試合の流れを変えさせることなく両者の試みに対処した。

アウェイチームの明確な支配のなか、攻撃の2人、ラフィーニャとラミン・ヤマルは危険を作り続けた。このブラジル人は再びバルセロナの攻撃の鍵の一人となり、マンディのボールクリアのミスを突いて巧みにそれを支配し、ラミン・ヤマルへ正確なクロスを送った。

ヤマルはゴール前の理想的な位置に入り込み、ためらうことなくボールを無人のネットへ流し込んだ。19分にバルセロナのリードを2-0に広げ、カタルーニャのチームはホームチームに対する大きな優位を確固たるものにした。

2点目の後も局面は大きく変わらず、バルセロナは試合の流れをコントロールし続け、ペドリの仲間たちはレバンテの限られた試みのなかで優位を保ち、カタルーニャのチームは快適かつ妥当なリードで前半を終えた。

早い時間帯のゴール

後半の立ち上がり、バルセロナはマルティンに代えてクリステンセンを投入する交代を行ったが、それはチームの形に影響を与えず、チームは圧力と支配を続けた。一方でレバンテは、自陣から整然と抜け出すことができずにいた。

48分、ラミン・ヤマルの新たな仕掛けの後にマンディがボールに手で触れ、バルセロナはペナルティーキックを得た。このスペイン人選手が自らキックを担当し、落ち着いてネットの中へ蹴り込み、3点目を加えてチームをより快適な状況に置いた。

3点目に到達した後もバルセロナはチャンスを作り続け、ラフィーニャは55分に新たなゴールにあと一歩まで迫った。ゴードンからのパスを受けてそれをシュートで活かそうとしたが、ボールはポストのわずかにそばを通過した。

試合が最後の30分に入ると、レバンテはより大胆さを見せ始め、点差を縮められるチャンスが訪れた。しかしバルデリもロメロも61分の2度の試みを活かすことができず、バルセロナは3点のリードを保ったままだった。

フリックの交代が試合の様相を一変させる

ハンジ・フリックは陣容を活性化させるため一連の交代を決断し、ダニ・オルモ、アデミ、ベルナルを投入し、ラミン・ヤマル、ゴードン、ペドリが退いた。しかしこれらの交代は、試合の大部分を通じてチームを特徴づけていたバルセロナの堅固さと支配に明らかな影響を及ぼした。

カタルーニャのチームはある程度の支配を失い始め、レバンテはより大きな動くスペースを見出した。79分にはホームチームがチャビ・エスパルトの重大なミスを突き、ロメロが最初のゴールを決めて点差を1-3に縮めた。

レバンテの圧力は止まらず、試合をより刺激的な地点へ引き戻す新たなゴールを探し続けた。それは88分に実際に実現し、ブルヘスがバルセロナの守備に混乱を引き起こし、ホームチームの2点目に終わった。スコアは3-2となり、バルセロナは極度に緊張した終盤の数分間に直面することとなった。

レバンテが逆転を完成させようとしていたなか、バルセロナはアディショナルタイムに決定的な一撃を与えることに成功した。アデミが見事な個人技で仕掛け、ホームチームの守備陣をかわしてから右足でニアポストへ強烈なシュートを放ち、90+3分に4点目を告げた。

大勝と全勝の継続にもかかわらず、終盤の数分間はバルセロナにとって懸念すべき側面を浮き彫りにした。集中力と守備の堅固さの低下がレバンテに2ゴールを許し、長い時間にわたって決着したかに見えた試合に再び刺激をもたらした。その後、アデミのゴールがフリックの陣営に落ち着きを取り戻させ、勝ち点3を確保した。