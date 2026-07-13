バルセロナが2人目の補強を発表

バルセロナは、アメリカ人ポイントガードのジャスティン・ロビンソンと2028年6月30日までの契約を結んだと発表した。ユーロリーグで好成績を残した同選手を加え、チームの中心層を強化する。

クラブは公式サイトで、身長1.85m・28歳の同選手がパリ・サンジェルマンから加入すると発表した。

メディカルチェックを終えたロビンソンは「バルセロナのような名門でプレーできるのは大きな名誉。心から感謝している」とコメント。「ヨーロッパリーグ2年目でこの偉大なクラブに加われることは、私と家族にとってこの上ない喜びだ」と語った。

バージニア州マナサス出身の28歳は、鋭い視野と素早い判断、3ポイントシュートと突破力を武器に、バルサの攻撃を牽引する。

ロビンソンは「私は勝者であり、コート内外でリーダーだ。自分らしさを保ち、攻守で貢献し、チームが勝つために何でもしたい」と語った。

彼は2019年から2022年までNBAの5チームでプレーし、その後オーストラリア、イタリア、フランスのリーグで経験を積んだ。

昨季パリ・バスケットではユーロリーグ36試合に出場し平均14.6得点、4.5アシストを記録。オリンピアコス戦では35得点をマークし、第37節MVPに選ばれた。

フランスリーグでもチームを2位に導き、24試合で平均13点・4.1アシストを記録して欧州の強豪クラブから注目された。

フランス移籍前、イタリア・セリエAのトラパニでは平均14.4得点6アシストを記録し、11月の月間MVPとシーズン終了時のベストイレブンに選ばれた。