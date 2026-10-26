レアル・マドリードが「カンプ・ノウ」でバルセロナを2-1で下した一戦は、世界中のメディアから大きな注目を集めた。各紙はポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの戦術的な優位性と、2得点で勝利をもたらしたフランス人スター、キリアン・エムバペが果たした決定的な役割に焦点を当て、この結果はスペインリーグのタイトル争いを再び白熱させた。

この勝利はレアル・マドリードにタイトルレースで大きな弾みを与えた。5日間でバルセロナに2度目の敗北を突きつけ、首位のカタルーニャのチームとの差を勝ち点3に縮めるとともに、今季開幕からの10連勝を目指していた相手の連勝を止める形となった。

モウリーニョ復活

イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」は、このクラシコがモウリーニョ全盛期復活という見方を再燃させたとし、カルロ・アンチェロッティ、チャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアら歴代のレアル・マドリード指揮官が直面した中盤の戦術的課題に対し、解決策を見出すことに成功したと指摘した。

そして、以前は難攻不落に見えていたバルセロナを相手に、この勝利がリーグタイトル争いを再び前面に押し出したと強調した。

バルセロナ崩壊

「トゥットスポルト」は、宿敵の本拠地で勝利を収めたレアル・マドリードの力に焦点を当て、エムバペの2得点がバルセロナを沈め、リーガのレースを再び燃え上がらせたとした。

さらに、このフランス人ストライカーがカタルーニャのチームを相手に通算14得点とし、そのうち11得点が敵地でのものであると指摘した。

マドリードの愉悦

フランス紙「レキップ」は、バロンドールの授賞式前夜に、エムバペがこの対戦で最後に物を言わせた存在であったとし、リーグでの完璧な開幕継続を狙っていたバルセロナの連勝を、レアル・マドリードを率いて止める形になったと評した。

RMC：権力の誇示

フランスの放送局「RMC」は、この勝利をモウリーニョ体制下のレアル・マドリードの力を誇示するものと表現し、エムバペがクラブでの99点目と100点目を記録したと指摘した。

また、マドリードの試合支配力強化に貢献したエドゥアルド・カマビンガのパフォーマンスを称賛する一方で、ラミン・ヤマルは影響力のある足跡を残すことができなかったとした。

エムバペがバルセロナを驚かせる

ドイツ紙「ビルト」は、バルセロナが圧力をかける時間帯に対処したレアル・マドリードの力に焦点を当て、マドリードが後半にいくつかの有望なカウンターを無駄にしたのち、ホームチームがショートコーナーから同点とした後に主導権を取り戻したと説明した。

さらに、カマビンガの見事な動き出しの後、ジュード・ベリンガムの決定的なパスがエムバペの決勝点への道を開いたとし、このシーンはスペースを突くレアル・マドリードの効果的なプレーを体現したものだったと伝えた。

レアル・マドリードがクラシコを制す

ドイツ紙「キッカー」は、レアル・マドリードがエムバペの2得点のおかげで勝利を収めたと強調し、この結果が、今季リーガで初黒星を喫したバルセロナにとって打撃となると指摘した。

モウリーニョは依然として魔法のタッチを保持している

英国放送協会「BBC」は、エムバペの決勝点を祝ってサポーターの前で膝で滑り込んだモウリーニョの喜びを取り上げ、この光景はポルトガル人指揮官が伝統の宿敵を前に特別な瞬間を作り出す力を持ち続けていることを映し出していると評した。

モウリーニョの巧みな采配

「ジ・アスレティック」紙は、レアル・マドリードのパフォーマンスを誰もが驚くものと表現し、バルセロナの攻撃の脅威を抑えることに成功したモウリーニョのプランを称賛するとともに、ラミン・ヤマルがカタルーニャのチームにおける最も有望な希望の一人という地位にありながら、期待された影響力を発揮できなかったと強調した。

さらに、この勝利が、タイトルレースでのレアル・マドリード後退に対する懸念を払拭したと指摘した。

モウリーニョとエムバペが輝く

英国紙「タイムズ」は、ポルトガル人指揮官がチームを貴重な勝利に導き、フランス人ストライカーが順位表での差を縮める2得点を挙げ、レアル・マドリードにタイトルを本格的に争う新たな機会をもたらしたとして、モウリーニョとエムバペがこの対戦の最も際立った主役であったと評した。

カンプ・ノウでの戦術の授業

ポルトガル紙「ア・ボーラ」は、アルダ・ギュレルとともにベルナルド・シウバを起用し、両者の創造性を生かす攻撃的な布陣を選んだモウリーニョの大胆さを称賛した。

そして、指揮官が引いてカウンターを待つにとどまることをよしとせず、試合に自らの個性を押し付けようとしたと説明し、それがバルセロナの計算を狂わせ、多くの面でレアル・マドリードに優位をもたらしたとした。

同紙はさらに、モウリーニョが大一番を仕切る能力を証明したと述べ、勝利を祝う彼の仮想的な光景を、サポーターが肩に担いでメインゲートを通るに値するものと表現した。

黄金のエムバペ

アルゼンチン紙「オレ」は、エムバペの輝きに焦点を当て、レアル・マドリードがクラシコで存在感を示した一方、ラミン・ヤマルがバルセロナの最大の期待外れであったとした。また、モウリーニョの経験と、敵地で勝てるという確信を選手たちに植え付ける力を称賛した。