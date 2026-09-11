バルセロナの19歳の若手選手、チャビ・エスパルトが、イタリア紙『トゥットスポルト』が発表するゴールデンボーイ賞候補リストの最新更新版に名を連ねた。彼はキャリアで初めて左サイドバックのポジションを務めながらも、早くもトップチームの構想に食い込み、リーグ開幕からの4試合すべてに先発出場を果たした。

同賞の主催者である同紙によると、エスパルトは世界の主要な若手タレントを集めた拡大リストに含まれた。同リストは2005年以降に生まれた選手に限定されており、シーズン準備期間中にハンジ・フリックの目に留まって以来、彼への注目が高まっている。

エスパルトの名前は主要な賞の候補リストにとどまらず、一般投票で決定される「ウェブ・ゴールデンボーイ賞」でも争っている。

この賞の候補リストには、エスパルトに加えてバルセロナからラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ベルナルが名を連ねている。

「ウェブ・ゴールデンボーイ賞」の近年の版では、ジュード・ベリンガム、ウィルズ、モザケティスが受賞しており、また2020年にはアンス・ファティ、2021年にはアデイェミが受賞している。

バルセロナは主要な賞でも輝かしい実績を持ち、同クラブの選手が受賞した直近5回のうち3回で自クラブの選手が戴冠している。2021年にペドリが受賞し、続いて2022年にガビ、そして2024年にラミン・ヤマルが獲得しており、最後の受賞者はデジレ・ドゥエだった。

今年の版では、パウ・クバルシが最有力候補として際立っている一方で、エスパルトのトップチームでの早期の出場が、世界サッカーの主要な新星の一人として彼の存在感を強く後押しした。