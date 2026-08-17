スペイン人MFのロドリがバルセロナへの完全移籍完了に近づいた。カタルーニャのクラブは昨日日曜日、マンチェスター・シティとこの移籍について合意に達しており、今夏の移籍市場における最大級のディールの一つとなっている。残すはメディカルチェックと契約書へのサインのみで、加入の正式発表に向けた準備は整いつつある。

バルセロナに近い記者アシュラフ・ベン・アヤド氏によれば、ロドリのメディカルチェックは明日の午前にバルセロナで実施される見込みだ。当初はマンチェスターで行う方向だったが、カタルーニャのクラブが本日中に選手のための航空機を手配することに成功し、ディールの日程が変更され、最終段階がスペインへと移された。

この進展は、バルセロナとマンチェスター・シティがこのスペイン人MFの移籍について基本合意に達したことを受けたものだ。交渉ではカタルーニャのクラブが3度のオファーを提示し、最終的にイングランドのクラブが最後のオファーを受け入れた。

各報道によれば、移籍金は7600万ユーロ（固定額6000万、追加分1600万）に迫るもので、契約は4シーズンにわたるという。

メディカルチェックは移籍の正式完了前における最後の関門であり、ロドリはバルセロナ到着後に必要な検査を受け、その後サインの手続きとカタルーニャのクラブへの移籍発表を完了させる見通しだ。

2024年のバロンドール受賞者であるロドリの加入は、バルセロナの中盤にとって大きな戦力補強となる。彼はマンチェスター・シティで7シーズンを過ごし、その間にプレミアリーグ4度の優勝とチャンピオンズリーグ制覇、そのほか数々の主要タイトルを獲得してきた。