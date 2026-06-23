「バルセロナが笑顔！」…アルバレスの発言に熱い反応

アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスはオーストリア戦後、アトレティコ・マドリードからの移籍を希望すると明言し、波紋を呼んだ。 この発言に「ロヒブランコス」の陣営は激怒。クラブは背後にバルセロナが関与していると見なし、法的措置も検討している。

アルバレスは「私とクラブにとって最善なのは移籍だ。夢を追い、正直でいたい」と語った。 アトレティコ首脳とも話し合い、最善は移籍だと確信している」と明かした。この発言はバルセロナが待っていた展開で、有利な交渉へ喜びを隠せない。

マドリードは怒り、バルセロナは沈黙している。

この発言にアトレティコは激怒し、バルセロナがフェアプレイに反しているとして法的措置を検討している。一方、バルセロナは沈黙を保っている。

アトレティコは売却を拒否し、レアル・マドリードが1億5000万ユーロのオファーを提示したため、交渉は複雑化。市場価値が急上昇し、バルセロナは苦境に立たされている。

バルサは、この発言を交渉の切り札とする構えだ。

バルセロナは、アルヴァレスが移籍を望むと表明したことで交渉の糸口をつかんだ。

バルセロナは現状を維持し、アトレティコの反応を見極める。ワールドカップ後に最終攻勢をかける方針で、現時点ではコメントしない。

バルサは1億ユーロを提示し、上限は1億2000万ユーロとしている。

バルセロナは1億ユーロのオファーを提示していたが、 必要に応じて最大1億2000万ユーロまで上げるが、レアル・マドリードが提示しアトレティコが求める1億5000万ユーロは支払わない。決着まで数週間かかる見込みだ。