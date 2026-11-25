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現地時間水曜日に報じられたところによると、モロッコのヤシル・ザビリが次の冬の移籍市場でビッグクラブへ移籍するにあたり、それを脅かしかねない障壁があるという。

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ザビリは今シーズン終了までの期限で、フランスのレンヌからのレンタルでラシン・サンタンデールに在籍している。そのため冬に移籍するには、来る1月に届くオファーをめぐって両クラブが合意に達する必要がある。

『アス』紙によると、エル・サルディネーロにあるラシン・サンタンデールのクラブ内では、ヤシル・ザビリ（21歳）の去就について完全な落ち着きが保たれている。来る6月30日まで決定権は自分たちにあると分かっているからだ。

同紙は去る10月、冬の移籍市場の期間中に契約解除を認める条項が存在しないため、レンヌはこのレンタル（買い取りオプションなし）を打ち切ることができないと報じていた。

PKを1本も蹴ることなく13試合で11ゴールを記録したザビリは、与えられたチャンスを最大限に生かし、ラ・リーガの新星となった。リーグで彼を上回る得点を挙げているのは、ラフィーニャとムバッペの2人だけだ。

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このパフォーマンスは誰もが注目するところとなり、各クラブや代理人がラシン、レンヌ、あるいは彼の代理人を務めるユニーク・スポーツ社を通じて、獲得の可能性について問い合わせを始めている。

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なお、このモロッコ代表選手はスタッド・レンヌの保有であり、同クラブは去る2月に1000万ユーロでファマリカンから彼を獲得し、2029年までの契約を結んでいる。

昨シーズンはほとんど出番がなかったため、夏にレンタルへ出されることは明らかだった。届いたオファー（マルセイユ、ヴェネツィアなど）の中から彼が選んだのは、ラシン・サンタンデールだった。決め手はクラブのプレースタイルと、スペインサッカーへの情熱だ。幼少期から熱心なバルセロナファンとして知られる彼は、ずっとスペインサッカーを追いかけてきた。

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ラシン・サンタンデールも承知しているとおり、選手本人の意向はサンタンデールでシーズンを終えることであり、それは昨夏に約束したことでもある。

この計画を覆すとすれば、ラシンに数百万ドルをもたらし得るスタッド・レンヌからの破格のオファーくらいだ。しかし、ラシンの首脳陣であるマノロ・イゲラとセバスティアン・セリアはかねてから方針を固めており、重要とみなす選手の移籍については交渉しない姿勢を貫いている。

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2023-24シーズンには、ペケをめぐってセビージャに対して一歩も引かず、400万ユーロの違約金条項を譲らなかった。その後もイニゴ・ビセンテ、アラナ、アンドレス・マルティンについて同様の対応を取り、昨夏にはグスタボ・プエルタとホルヘ・サリナスでも同じ姿勢を見せた。

バルセロナが参戦

ザビリの目覚ましい数字は、ビッグクラブの関心を引かずにはおかなかった。 メディアの報道によれば、バルセロナはこのモロッコ人FWの成長を注視しているという 。彼の名前は、若手有望株の市場で存在感を強めている。

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バルセロナの関心は一方通行ではないようだ。ザビリはカタルーニャのクラブに明らかな憧れを抱いており、いつかそのユニフォームを着てカンプ・ノウでプレーすることを夢見ている。このことは、今後の交渉に新たな要素を加える可能性がある。