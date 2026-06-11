バイエルン・ミュンヘンは、FWハリー・ケインと経営陣の不和により、来夏に彼がフリーで退団する可能性を懸念している。

ケインは木曜日開幕の2026年W杯でイングランド代表を率いる準備を進めており、同代表はクロアチア、ガーナ、パナマと同組のグループ12に入った。

ケインのバイエルンとの契約は2027年6月までで、今夏退団できる条項は数週間前に失効した。

バイエルンは残留を望むが、バルセロナなどが獲得に興味を示している。ドイツの雑誌『キッカー』は、状況は思わしくないとしている。

同誌によると、新契約の条項と期間を巡り水面下の対立があるという。

資金力のあるクラブがケインの去就を注視しており、バルセロナも関心を示したが、現在はアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスに注目しているという。

同誌は、ケインがバイエルンを去る場合、イングランドまたはサウジアラビアが移籍先になると予測する。

なお、複数のクラブが獲得を望んでおり、魅力的なオファーが提示される可能性もあるという。

バイエルンはキーンが契約解除条項を行使していないため優位と見るが、契約は残り1年だ。 現時点では選手側に有利な状況で、1年後にフリー移籍するか、2027年1月に自身で選んだクラブと交渉する選択肢もある。

ケインは今季バイエルンで51試合61得点7アシストを記録し、国内2冠とCL準決勝進出に貢献した。