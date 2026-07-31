スペインのバルセロナは金曜夜、19歳のイタリア人若手ストライカー、ジュリア・ドラゴーニのチェルシー移籍を発表した。数日前から予想されていた取引であり、カタルーニャの名門は将来を嘱望される才能の一人をプレミアリーグへと失うことになった。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が先週火曜日に報じ、その後イギリス紙「ジ・アスレティック」がチェルシーが選手の最終的な移籍先であることを確認していた。そして両クラブの間で最終合意に至り、正式発表への道が開かれた。

移籍金の詳細

正式発表では移籍金の額は明かされなかったが、「ムンド・デポルティボ」紙によると、この取引は固定費用として50万ユーロを超え60万ユーロを超えない金額で成立し、選手のパフォーマンスやロンドンのクラブでの実績に応じて将来的にこの金額を引き上げる可能性のある一連の変動条項が付随しているという。

このイタリア人ストライカーは、チェルシーと2030年夏まで4シーズンにわたる長期契約を結び、さらに2031年まで1シーズン延長するオプションも設けられた。これはイングランドのクラブがこの若手選手の能力と将来性に大きな信頼を寄せていることを明確に示すものだ。