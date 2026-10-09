バルセロナは、並外れた才能を持つ16歳の若き攻撃的選手イスマイル・ジアニ・ロペスの育成に望みをつないでいる。だが、度重なる負傷が彼から継続性を奪い、ここ数シーズンの成長を妨げてきた。彼にとって最大の課題は、フィジカル面でのコンディションを取り戻し、ピッチ上で自らの能力を証明することだ。

スペイン紙「スポルト」によれば、モロッコ人の父とカタルーニャ人の母のもとグラノリェルスで生まれたジアニは、純粋なセンターフォワードのポジションで最も有望なタレントの一人とされており、モロッコ代表の年代別チームにも名を連ねている。本来の力を取り戻し、バルセロナの育成年代の攻撃陣で影響力のある存在となることが期待されている。

この選手は膝と腓骨の一連の負傷に悩まされ、2022-2023シーズンにインファンティルBに加入して以来、わずか39試合の出場にとどまり、フィジカル面の問題のないシーズンを完走することができなかった。こうした挫折にもかかわらず、クラブは彼の潜在能力への信頼を失っておらず、負傷の再発を避けるために段階的にコンディションを整える作業を進めている。

ジアニは今シーズン、フベニルBで有望なスタートを切り、開幕節で決勝ゴールを決めた。さらにモロッコU-17代表にも招集され、この年代のワールドカップに出場する代表メンバー入りを争う望みを強めている。この大会は11月19日から12月13日までカタールで開催される予定だ。

現在のプランは、フベニルAで段階的に出場時間を与え、試合の感覚を取り戻して可能な限り最高のコンディションに到達させることだ。特に、バルセロナとモロッコ代表の両コーチングスタッフは、彼の長い負傷歴に慎重に対処することの重要性を認識している。

この若きアタッカーは、長身とフィジカルの強さ、動き出しの賢さ、攻撃を仕留める能力を持ち合わせており、こうした特長が彼をカタルーニャのクラブにおける有望なストライカー候補にしている。

11月1日に17歳を迎えるジアニについて、バルセロナは、来たる段階が彼にこれまで欠けていたフィジカル面の安定をもたらし、その大きな才能をピッチ上で現実のものに変えられるよう期待している。